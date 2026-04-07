Украинцам стоит проверить карточки: начали поступать выплаты от государства за февраль

Иван Михалевич
Личные финансы
Иллюстрация: человек в супермаркете смотрит на экран смартфона с открытой Дией

С сегодняшнего дня, 7 апреля, украинцы начнут получать выплаты Национального кэшбэка за покупки, сделанные в феврале 2026 года. Полученные средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, украинские продукты и книги или задонатить на поддержку ВСУ.

Об этом напоминает сервис государственных услуг Дія. По их информации, услугой воспользовались почти 4,5 млн украинцев.

Стартовала выплата кэшбэка за февраль

Недавние нововведения в Дії

Новые правила "Нацкешбэка"

С 1 марта программа Национального кэшбэка работает по обновленным условиям. Чем сложнее украинскому производителю конкурировать с импортом, тем большую компенсацию получает покупатель. Таким образом государство стимулирует спрос именно на те товары, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Распределение выглядит так:

  • 15% кэшбэка – для категорий с высокой долей импорта: косметика, бытовая химия, одежда, обувь и отдельные продукты;
  • 5% кэшбэка – для категорий, где украинские производители уже имеют сильные позиции: большинство продуктов питания, аптечные товары, продукция для дома и сада.

Кроме того, через Дію украинцы могут быстро проверить, подпадает ли товар под кэшбек и какой именно процент возврата они получат. Для этого нужно:

  • открыть Дію и перейти в раздел "Национальный кэшбек";
  • включить сканер штрихкодов;
  • навести камеру на товар в магазине.

За секунды вы получите всю необходимую информацию. Вы узнаете участвует ли товар в программе и какой размер кэшбэка начисляется.

Кэшбек на топливо

В Украине с 20 марта начала действовать программа "Кэшбек на топливо". Украинцы, которые настроили "Национальный кэшбек", начали получать компенсацию от государства за покупку дизтоплива, бензина и автогаза. Сумма компенсации зависит от типа топлива:

  • дизель – 15% от стоимости покупки;
  • бензин – 10%;
  • автогаз – 5%.

Сэкономить можно от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кэшбэка на топливо – 1000 грн на человека в месяц. Программа продлится с 20 марта до 1 мая. Кэшбек на топливо начисляется только при условии покупки на АЗС, которые подключены к программе, их перечень опубликован на официальном ресурсе проекта.

Как можно использовать деньги

Начисленные средства Нацкэшбэка нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет. Кэшбэк можно потратить на:

  • коммунальные услуги;
  • лекарства и медсредства;
  • продукты питания в торговых сетях;
  • украинские книги и другую печатную продукцию;
  • почтовые услуги;
  • благотворительность.

OBOZ.UA ранее писал, что до конца года Министерство цифровой трансформации планирует запустить более 20 новых услуг в Дії. Среди ближайших релизов: получение статусов военнослужащих, минимизация бюрократии для них, запуск ассистента на базе искусственного интеллекта и оформление развода.

