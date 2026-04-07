Украинцам стоит проверить карточки: начали поступать выплаты от государства за февраль
С сегодняшнего дня, 7 апреля, украинцы начнут получать выплаты Национального кэшбэка за покупки, сделанные в феврале 2026 года. Полученные средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, украинские продукты и книги или задонатить на поддержку ВСУ.
Об этом напоминает сервис государственных услуг Дія. По их информации, услугой воспользовались почти 4,5 млн украинцев.
Недавние нововведения в Дії
Новые правила "Нацкешбэка"
С 1 марта программа Национального кэшбэка работает по обновленным условиям. Чем сложнее украинскому производителю конкурировать с импортом, тем большую компенсацию получает покупатель. Таким образом государство стимулирует спрос именно на те товары, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Распределение выглядит так:
- 15% кэшбэка – для категорий с высокой долей импорта: косметика, бытовая химия, одежда, обувь и отдельные продукты;
- 5% кэшбэка – для категорий, где украинские производители уже имеют сильные позиции: большинство продуктов питания, аптечные товары, продукция для дома и сада.
Кроме того, через Дію украинцы могут быстро проверить, подпадает ли товар под кэшбек и какой именно процент возврата они получат. Для этого нужно:
- открыть Дію и перейти в раздел "Национальный кэшбек";
- включить сканер штрихкодов;
- навести камеру на товар в магазине.
За секунды вы получите всю необходимую информацию. Вы узнаете участвует ли товар в программе и какой размер кэшбэка начисляется.
Кэшбек на топливо
В Украине с 20 марта начала действовать программа "Кэшбек на топливо". Украинцы, которые настроили "Национальный кэшбек", начали получать компенсацию от государства за покупку дизтоплива, бензина и автогаза. Сумма компенсации зависит от типа топлива:
- дизель – 15% от стоимости покупки;
- бензин – 10%;
- автогаз – 5%.
Сэкономить можно от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кэшбэка на топливо – 1000 грн на человека в месяц. Программа продлится с 20 марта до 1 мая. Кэшбек на топливо начисляется только при условии покупки на АЗС, которые подключены к программе, их перечень опубликован на официальном ресурсе проекта.
Как можно использовать деньги
Начисленные средства Нацкэшбэка нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет. Кэшбэк можно потратить на:
- коммунальные услуги;
- лекарства и медсредства;
- продукты питания в торговых сетях;
- украинские книги и другую печатную продукцию;
- почтовые услуги;
- благотворительность.
OBOZ.UA ранее писал, что до конца года Министерство цифровой трансформации планирует запустить более 20 новых услуг в Дії. Среди ближайших релизов: получение статусов военнослужащих, минимизация бюрократии для них, запуск ассистента на базе искусственного интеллекта и оформление развода.
