'Украинская экспертиза сработала': Зеленский анонсировал сотрудничество со странами Европы по примеру Ближнего Востока. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля заявил о подготовке новых предложений по безопасности для европейских партнеров. Работа продолжается после переговоров в странах Ближнего Востока и Залива, где украинская сторона уже представила соответствующие инициативы.

Обращение обнародовал официальный канал президента. В нем Зеленский отметил, что украинский опыт в сфере безопасности уже был применен и получил признание: "Мы это обеспечили – украинская экспертиза сработала, все это признают".

Он также добавил, что результатом стали долговременные договоренности о сотрудничестве.

По словам президента, аналогичный подход планируют реализовать и в Европе. Следующие недели, как он отметил, будут посвящены работе с партнерами над совместными проектами. Речь идет о производстве оборонной продукции, модернизации армий и финансировании оборонных программ.

Акцент достаточно четкий – не только политические заявления, а конкретные инструменты сотрудничества. Зеленский подчеркнул, что координация действий по безопасности должна стать постоянной и системной.

Участие военных

Президент также сообщил, что украинские военные участвуют в консультациях по работе Ормузского пролива. Этот вопрос связан с безопасностью мореплавания, которое он назвал глобальной ценностью.

Он отметил, что Украина имеет собственный опыт в Черном море, который может быть полезным. В то же время ситуация в мире, по его словам, остается нестабильной и может меняться ежедневно – в частности из-за событий вокруг Ирана и отношений между Европой и США.

Отдельно Зеленский сообщил о запросах от стран Азии о сотрудничестве. Он поручил дипломатам оперативно проработать эти направления. Запланированы контакты на разных уровнях – от лидеров государств до профильных министерств.

Экономическая реакция правительства

Президент сообщил о совещании с премьер-министром и экономическим блоком правительства по ситуации на фоне глобальной нестабильности. По его словам, из-за событий вокруг Ирана мировые рынки остаются дестабилизированными, и это может иметь ощутимые экономические последствия.

В Украине уже есть внутреннее реагирование на эти вызовы. Речь идет о решениях, которые должны обеспечить стабильность экономики, обороны и социальной сферы в долгосрочной перспективе. Отдельно обсуждали поддержку населения в условиях роста цен. Правительство должно подготовить соответствующие шаги в ближайшее время.

Горючее и энергетическая стабильность

Зеленский заявил, что Украина обеспечена необходимыми объемами топлива благодаря договоренностям о поставках. В марте и апреле продолжается импорт, к которому привлечены как государственные, так и частные компании.

Поставка происходит в сотрудничестве с европейскими партнерами и странами Ближнего Востока. Это часть новой модели взаимодействия, по которой Украина предлагает опыт безопасности и одновременно получает ресурсы для внутренней устойчивости. Президент поблагодарил бизнес за участие в этом процессе.

Атаки и оборонительные ответы

Глава государства обратил внимание на рост атак российских дронов по гражданскому населению. По его словам, удары по людям происходят почти ежедневно в прифронтовых общинах, в частности в Никополе, Херсоне, а также в населенных пунктах Черниговской и Харьковской областей.

Он отметил необходимость усиления оборонных возможностей. Речь идет как о финансовых ресурсах, так и о вооружении, что позволяет масштабировать защиту и наносить ответные удары. Отдельно Зеленский отметил работу Верховной Рады, которая принимает решения для поддержания устойчивости государства в условиях войны.

– Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить конечное соглашение по гарантиям безопасности только при условии выхода украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что такой сценарий создаст серьезные риски: передача укрепленных позиций под контроль РФ ослабит не только нашу оборону, но и повлияет на безопасность всей Европы.

– После этого американский государственный секретарь Марко Рубио заверил, что такого ультиматума для Украины якобы нет. Он утверждает, что гарантии безопасности будут предоставлены только "после завершения войны", а не в случае отказа от территорий.

– Зеленский ответил Рубио. Он пояснил, что говорит открыто, однако публично озвученная информация отражает лишь часть договоренностей, которые обсуждаются за закрытыми дверями.

