"России выгодна долгая война": Зеленский раскрыл, сколько РФ заработала на войне на Ближнем Востоке. Ведео

Россия стала одним из крупнейших бенефициаров хаоса на мировом топливном рынке из-за эскалации на Ближнем Востоке. Благодаря росту цен на нефть, только за две недели боевых действий между Ираном и США и Израилем Кремль заработал на экспорте энергоресурсов 10 млрд долларов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде 18 марта. Глава государства призвал весь мир способствовать завершению войны.

"Россия заработала уже $10миллиардов за первые две недели боевых действий, именно на ценах на энергоресурсы. И все заработанные деньги она безусловно вкладывает в оружие. Оружие как минимум против нас. Поэтому России выгодна долгая война, ну а весь мир должен делать все, чтобы войны заканчивались", – сказал президент.

США отменили санкции против нефти РФ

12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и разрешили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина опубликована соответствующая лицензия.

Такое решение приняли с целью поддержания стабильности на мировых энергетических рынках и удержания низких цен на нефть. Министр финансов Скотт Бессент назвал это узкоспециализированной краткосрочной мерой, поэтому значительной финансовой выгоды РФ не получит, даже несмотря на то, что, по подсчетам экспертов, в море может находиться более 100 млн баррелей нефти российского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций в отношении российской нефти будет способствовать усилению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины, поэтому это решение США является неправильным. Он предупредил, что последствия ослабления санкций почувствуют сами Соединенные Штаты.

Ситуацию усугубляет и то, что, несмотря на призывы Трампа к другим странам помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива, цены на нефть закрепились на уровне выше 100 долларов, из-за чего сверхприбыли РФ только растут.

Как уже сообщал, что президент США обещает вернуть все ограничения против экспорта энергоресурсов РФ в полном объеме, как только война против Ирана завершится. Франция и ряд других европейских стран поддержали продление санкций.

