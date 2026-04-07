В рамках сбора на пикап для нашего коллеги OBOZ.UA разыгрывает писанку на крышках ракет HIMARS: как принять участие. Фото и видео

Редакция издания OBOZ.UA объявила розыгрыш писанки, созданной на крышках ракет HIMARS, в рамках сбора средств на пикап для военных. Акция продлится до 10 апреля, а участие могут принять все, кто задонатит от 200 грн.

О проведении сбора и розыгрыша сообщили в OBOZ.UA. В редакции отметили, что среди всех участников определят победителя, который получит уникальный артефакт.

"Среди всех, кто задонатит от 200 грн будет разыграна эта эксклюзивная вещь", – говорится в сообщении.

Как помочь бойцам

Речь идет о сборе 500 тысяч гривен для 4 отдельной тяжелой механизированной бригады. Именно там с первых дней полномасштабной войны служит коллега редакции Юрий. Их автомобиль был уничтожен на фронте, поэтому подразделению нужен новый пикап.

Идея с розыгрышем появилась как дополнительный способ привлечь людей. И, кажется, она работает – такие вещи привлекают внимание, потому что имеют символическую ценность. В сообщении даже упомянули, что, возможно, одна из этих ракет "погасила Белгород". Это звучит эмоционально, но хорошо передает контекст войны, в котором живут военные.

Детали сбора

Участие в розыгрыше автоматически принимают все, кто сделает взнос от 200 грн. Итоги планируют подвести 10 апреля. Основная цель – как можно быстрее собрать средства на автомобиль, а также частично закрыть другие минимальные потребности подразделения.

Средства можно перевести на банк по ссылке:

Реквизиты:

Ссылка на банк https://send.monobank.ua/jar/LaT3CoRpr

💳Номер карты банка mono 4874 1000 2267 7879

💳 карта приват 4731 1856 2037 3594

Paypal: [email protected]

В редакции отмечают, что важна каждая гривна, ведь часть необходимой суммы военные планируют покрыть самостоятельно.