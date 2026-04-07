13 мая 2027 года ФК "Динамо" Киев будет отмечать свое славное столетие. Накануне этой знаменательной даты особенно важно вспомнить тех, кто творил историю клуба – легендарных футболистов, тренеров и яркие личности, которые прославили "Динамо" не только в Украине, но и во всей Европе.

Видео дня

"Виват, король!" – символ эпохи

"Виват, король, виват!" – именно эти слова стали символом признания величия одного из величайших футболистов в истории "Динамо" – Олега Блохина.

Далее текст на языке оригинала.

Ця пісня на слова Юрія Рибчинського вперше прозвучала у Київському палаці спорту під час урочистостей, присвячених прощальному матчу легендарного форварда. Виконала її відома грузинська співачка Тамара Гвердцителі.

Легенда "Динамо" – Олег Блохін

Олег Блохін – це не просто ім’я, а ціла епоха в історії київського клубу. Його внесок у виступи "Динамо" в єврокубках і міжнародних турнірах важко переоцінити.

Популярність Блохіна була величезною як в Україні, так і далеко за її межами. Його досягнення стали еталоном, який і сьогодні залишається недосяжним для багатьох футболістів.

Головні досягнення

Володар "Золотого м’яча" – 1975 рік (найкращий футболіст Європи)

Найкращий футболіст СРСР – 1973, 1974, 1975

Найкращий бомбардир чемпіонатів СРСР – 1972, 1973, 1974, 1975, 1977

Рекорди

432 матчі за "Динамо" в чемпіонатах СРСР, 215 голів у чемпіонатах.

Ювілейний 200-й гол забив 21 серпня 1985 року в Харкові у ворота "Металіста".

Командні успіхи

7-разовий чемпіон СРСР, 5-разовий володар Кубка СРСР, володар Кубка володарів Кубків – 1975, 1986, володар Суперкубка УЄФА – 1975.

Виступи за збірну

112 матчів за збірну СРСР, 44 голи за олімпійську та національну команди

Бронзовий призер Олімпійських ігор 1972 та 1976 років, учасник чемпіонатів світу 1982 та 1986 років

Особисті відзнаки

Володар призу "Кришталевий м’яч" – 1980 рік

15 разів (рекорд) у списку 33 найкращих футболістів сезону, 13 разів (рекорд) – під №1 у цьому списку

Індивідуальні нагороди динамівців

Не лише Олег Блохін здобував індивідуальні нагороди. Багато гравців "Динамо" також ставали лауреатами престижних футбольних премій.

Найяскравіші відзнаки

Володар "Золотого м’яча" – Ігор Бєланов (1986)

Приз журналу "Огоньок" найкращому воротарю: Віктор Банніков – 1964, Євген Рудаков – 1969, 1971, 1972, Віктор Чанов – 1986

Найкращий молодий гравець: Олег Лужний – 1989, Сергій Юран – 1990

Приз "Лицар атаки": Олександр Заваров – 1987

За найкрасивіший гол: Олег Базилевич – 1964, Анатолій Бишовець – 1967

Спадщина великого клубу

Історія київського "Динамо" – це історія великих перемог, легендарних постатей і футбольної слави. Постать Олега Блохіна займає в ній особливе місце – як символ майстерності, відданості та тріумфу.

Напередодні 100-річчя клубу ці досягнення нагадують: "Динамо" – це більше, ніж команда. Це справжня футбольна легенда, яка продовжує надихати нові покоління.