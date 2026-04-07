Нардепы проголосовали за изменение налогов: что будет с военным сбором

В Украине продлили действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности, для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП (физические лица-предприниматели) 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода. Все поступления будут направлять в специальный фонд бюджета и использовать исключительно на финансирование армии и обороны.

Об этом говорится в законопроекте №15110, который 7 апреля 2026 года нардепы поддержали в первом чтении 255 количеством голосов, и в целом 257 нардепов проголосовали за нововведения. Голоса нашлись после того, как были согласованы правки, а все поступления от налога должны идти напрямую на армию даже после войны.

В частности, нардепы также проголосовали за неотложное подписание спикером и Президентом. Однако, после голосования нардепам не хватило голосов на внесение в повестку дня других налоговых законов. Среди которых были налогообложение цифровых платформ (№15111) и отмена льгот на посылки (№15112-1).

Сначала военный сбор вводили как экстренный шаг в ответ на вызовы безопасности. Однако, согласно нововведениям военный сбор будет действовать еще минимум три года после завершения войны и станет одним из ключевых источников финансирования обороны.

Какие ставки предусмотрены

Закон в частности определяет четкие правила для различных категорий плательщиков. Для физических лиц ставка составит 5% от дохода. Для предпринимателей – ФЛП 1 и 2 групп, а также плательщики единого налога 4 группы будут платить 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн ежемесячно).

А вот ФЛП 3 группы и юридические лица (кроме Е-резидентов) – 1% от дохода. Таким образом, налоговая нагрузка будет дифференцированной в зависимости от формы деятельности и доходов.

Одной из ключевых новаций является создание отдельного специального фонда в бюджете, куда будут направлять поступления от военного сбора. По замыслу авторов средства будут использоваться исключительно на финансирование армии и сектора обороны.

Отмечается, что это должно повысить прозрачность расходов, а граждане смогут четче понимать, куда именно идут их налоги. "Решение обеспечивает стабильное и предсказуемое финансирование сектора обороны, как во время войны, так и в период восстановления", – отметили в министерстве финансов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сразу пять стран Европейского Союза выступили с инициативой ввести в ЕС налог на сверхприбыли энергетических компаний. Идея нового налога возникла на фоне стремительного роста цен на топливо, вызванного войной с Ираном.

