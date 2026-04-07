Нелегальная миграция – это не только тайное пересечение границы. Это также грязные схемы, через которые нелегалов пытаются искусственно укоренить в нашей стране.

Видео дня

Фиктивные браки, псевдообучение, псевдотрудоустройство и подставные предприятия или "украинизация" кого-угодно через поддельные паспорта с оккупированных территорий – так иностранцы получают статус "на бумаге". В дальнейшем их могут привлекать к противоправной деятельности, трудовой эксплуатации или готовить к путешествию в ЕС под видом украинских беженцев.

Это – системные процессы, теневые доходы и реальные риски для безопасности каждого украинца. Потому что незаконная легализация является базой для криминала, наркоторговли и дестабилизации ситуации в государстве.

Результаты недавних операций подразделений миграционной полиции:

Киевщина: остановлен "брачный" конвейер. Иностранцы заключали фиктивные браки с гражданками Украины ради получения вида на жительство.

Киев: ликвидирована группа, которая обеспечивала незаконный въезд под прикрытием трудоустройства. Это позволяло обходить требования законодательства и оформлять дальнейшее пребывание.

Одесса: разоблачена коррупционная схема. За 3000 долларов дельцы оформляли вид на жительство на основе фиктивных браков, используя личные связи.

Молдова – Украина: перекрыт масштабный канал въезда транзитом через территорию Республики Молдова под прикрытием сети фиктивных предприятий и организаций. Указанной "услугой" воспользовалось более 500 мигрантов.

Отдельно установлена схема использования поддельных паспортов временно оккупированной АР Крым, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Злоумышленники торговали украинским гражданством. Этим механизмом пользовались в том числе участники криминалитета стран Ближнего Востока и Средней Азии.

За 2025 год и часть 2026-го полицейские МИПОЛа ликвидировали более 30 таких схем.

Но этого явно недостаточно, учитывая, что нелегалы в нашей стране совершают тяжкие преступления, в частности убийства, изнасилования, кражи и ограбления. Да, сейчас таких преступлений немного, но при условии неконтролируемой миграции их масштабы вырастут в геометрической прогрессии.

Наш стратегический приоритет – защита страны и украинцев через уничтожение схем нелегальной легализации иностранцев и привлечение к уголовной ответственности всех участников таких схем.