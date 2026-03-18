Европа окончательно закручивает российский "кран": запрет на импорт газа существенно расширили

Европейский Союз (ЕС) официально запретил импорт российского газа по новым контрактам, фактически начав окончательное прекращение поставок из РФ. В то же время Европа упрощает условия для импорта нероссийского газа, чтобы избежать дефицита и обеспечить энергетическую стабильность.

Об этом официально сообщила Еврокомиссия. Таким образом Европа постепенно, но системно закрывает "кран" поставки российского газа, уменьшая зависимость от него.

Речь идет о новых правилах, определенных регламентом REPowerEU Gas, который предусматривает поэтапное прекращение импорта природного газа из России. Документ устанавливает четкие юридические рамки для стран-членов ЕС и энергетических компаний.

Ключевое нововведение – полный запрет импорта газа по любым контрактам (как краткосрочным, так и долгосрочным), если они были заключены или изменены после 17 июня 2025 года, это касается:

сжиженного природного газа (СПГ);

трубопроводного газа.

Фактически это означает, что новые договоренности с Россией больше не будут иметь силы на территории ЕС, а рынок постепенно переориентируется на альтернативных поставщиков. В Еврокомиссии отметили, что решение принято на фоне геополитического напряжения и стремления Европы усилить собственную энергетическую безопасность.

В частности, конфликты в мире, включая ситуацию на Ближнем Востоке, только усиливают необходимость диверсификации поставок. в этом контексте Еврокомиссия также обновила рекомендации по импорту газа из других стран. Основная цель – не создавать лишних барьеров для поставок нерусского газа и обеспечить стабильность энергорынка.

Чтобы избежать дефицита, Европа делает ставку на упрощение процедур для импорта газа из других источников. Среди ключевых изменений:

ускоренное получение разрешений;

упрощение подачи документов;

улучшение обмена информацией между странами;

взаимное признание разрешений между государствами ЕС.

