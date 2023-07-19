Три страны ЕС требуют продлить запреты для украинского зерна: названы условия и новая дата

Польша, Словакия и Венгрия настаивают на продлении запрета на зерно из Украины после 15 сентября – до конца года. Срок эмбарго установила Еврокомиссия, но Польша, к примеру, готова вернуться к односторонним ограничениям. Украине взамен хотят предложить субсидии на транзит – чтобы урожай активнее отправлялся третьим странам.

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Две другие страны, которые запретили импорт агропродукции из Украины, – Болгария и Румыния – пока не заявляли о подобных планах. Однако представители всех пяти стран проведут встречу в Варшаве, а потому позиция Болгарии и Румынии может измениться, пишет Bloomberg.

"Я не вижу существенных аргументов в пользу истечения срока действия запрета в середине сентября. Надеюсь, что эмбарго не закончится, и мы сможем добиться его продления в рамках нашей коалиции из пяти стран ЕС", – заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

В свою очередь министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь уточнил Reuters, что страны-соседи Украины подпишут декларацию, в которой попросят Еврокомиссию сохранить эмбарго для четырех украинских товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Транзитные поставки при этом продолжатся.

"Когда Украина, учитывая ее размеры, экспортирует в Европу, это расстраивает рынок. Такая же ситуация с куриным мясом, яйцами, медом... Пока останутся четыре продукта, мы стремимся сохранить запрет на эти четыре продукта, и, вероятно, будет договоренность о том, что страны в индивидуальном порядке могут просить ЕС ввести запрет на дополнительные продукты", – отметил венгерский министр.

Надь отметил, что, по мнению "большинства стран-соседей", включая саму Венгрию запрет должен оставаться в силе до 31 декабря 2023 года. При этом он предлагает облегчить для Украины транзит зерна, например, предоставить субсидию на оплату таких поставок. Это позволит наладить отправку зерна в альтернативные порт и избежать нагрузки на европейские рынки, уточнил Надь.

Довольно радикальной остается позиция Польши. Премьер-министр Матеуш Моравецкий, в частности, заявил: Польша сама продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, если этого не сделает Еврокомиссия. "Мы будем очень жесткими, когда дело дойдет до защиты польского рынка", – также заявлял Моравецкий по этому вопросу.

Однако Моравецкий осудил решение РФ по выходу из зерновой сделки. Он заверил: Польша будет помогать ЕС транзитом "в решении этой глобальной проблемы, которая заключается в попытке России вызвать голод".

Впрочем, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, что страна планирует отменить запрет на импорт украинской агропродукции именно после 15 сентября. "Я надеюсь, что эти решения (о торговых ограничениях. – Ред.) должны быть как можно быстрее отменены", – сказал тогда президент Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 6 июня Еврокомиссия продлила запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран-членов ЕС сроком до 15 сентября. В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственных продуктов из Украины действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Причиной стали протесты местных фермеров. Они заявляли, что из-за наплыва большого количества дешевой украинской сельхозпродукции вынуждены работать без получения прибыли. Еврокомиссия также выделила средства на поддержку фермеров в указанных странах.

А 17 июля страна-террорист Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Также там заявили, что Совместный координационный центр в Стамбуле (Турция) будет расформирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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