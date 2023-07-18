"Мы будем очень жесткими": Польша отказалась снять эмбарго на ввоз зерна из Украины

Польское правительство не собирается снимать запрет на ввоз продовольствия из Украины из-за выхода России из зерновой сделки. В Польше по-прежнему опасаются наплыва дешевой агропродукции из Украины.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия), пишет WP.pl. По его словам, правительство будет "твердо защищать интересы польских фермеров".

"Мы будем очень жесткими, когда дело дойдет до защиты польского рынка", – сказал Моравецкий. Так он ответил на вопрос, собирается ли Польша разрешить ввоз украинской агропродукции.

Однако это пока не значит, что запрет будет действовать дольше установленного срока. Действие эмбарго, согласно решению Европейской комиссии, должно истечь 15 сентября 2023 года.

Кроме того, Моравецкий осудил решение РФ по выходу из зерновой сделки. Он заверил: Польша будет помогать ЕС транзитом "в решении этой глобальной проблемы, которая заключается в попытке России вызвать голод".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, что страна планирует отменить запрет на импорт украинской агропродукции именно после 15 сентября. "Я надеюсь, что эти решения (о торговых ограничениях. – Ред.) должны быть как можно быстрее отменены", – сказал тогда президент Польши.

Что предшествовало

Еще 6 июня Еврокомиссия заявила, что продлевает запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран – членов ЕС сроком до 15 сентября. Речь идет о странах – соседях Украины, в том числе и о Польше.

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственных продуктов из Украины действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Причиной стали протесты местных фермеров. Они заявляли, что из-за наплыва большого количества дешевой украинской сельхозпродукции вынуждены работать без получения прибыли. Еврокомиссия также выделила средства на поддержку фермеров в указанных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля страна-террорист Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Также там заявили, что Совместный координационный центр в Стамбуле (Турция) будет расформирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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