Требования польских фермеров к Украине политизированы, от них выигрывает только РФ: в Кабмине объяснили проблему

Украина считает политизированными требования польских фермеров ограничить импорт агропродукции. Переговоры с Польшей и Европейским Союзом продолжаются, однако эмоциональный градус в обществе на тему ситуации с блокадой границы нужно снижать. Ведь от этого выигрывает только страна-агрессор РФ.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона. По его словам, переговоры Польши, Украины и ЕС по поставкам агропродукции проводятся в контексте бесквотной и беспошлинной торговли Украины и ЕС. Такой режим пока действует до июня-2024, но стоит вопрос о его продлении еще на год.

"С польской стороны мы услышали, что требований у польских протестующих два: ограничить пересечение границы украинской агропродукции и смягчить требования европейского зеленого курса. Со своей стороны я понимаю, что также есть требование дотации фермеров. Это понятные требования по зеленому курсу и дотациям. Их слышно от фермеров не только в Польше, но и в целом по Европею К сожалению, именно в ситуации с Польшей требования к Украине достаточно политизированы, поскольку по сути уже год экспорт из Украины именно в Польшу, не транзит, по семи категориям товаров вообще не происходит. Поэтому градус напряжения, который мы видим с плакатами и высыпанным зерном... Здесь есть бенефициар, и это Российская Федерация, к сожалению", – отметил Дмитрасевич.

Он также уточнил, что представители польской власти все же реагируют на провокации, которые происходят во время протестов польских фермеров. В частности, случаями с порчей зерна уже занялись польские правооханители.

"На координационной платформе в Брюсселе, где обсуждаются вопросы экспорта агропродукции в ЕС, мы услышали заверения от представителя Польши в Евросоюзе, что эти эпизоды уже расследуются польскими правоохранительными органами. Что касается материальной ответственности, то здесь нужно понимать, что это частно-правовые отношения. То есть участвовать будут и перевозчики, и заказчики, и поставщики этой продукции. Думаю, они найдут решение ситуации. Радует, что все-таки реакция польских властей на эти инциденты есть. Но такие вещи слишком сильно повышают градус эмоций не только в пограничных пунктах. Поэтому надо прилагать усилия, чтобы эти эмоции немного затихали", – уверен Дмитрасевич.

Напомним, 21 февраля проходят переговоры министра агрополитики Украины Николая Сольского и министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского. А вот переговоры со своими фермерами правительство Польши начнет только со следующей недели. То есть протесты, вероятно, пока не утихнут.

На границе Польши и Украины 21 февраля нет свободного движения грузовых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска. В то же время, польские фермеры пока не повторяют вчерашние провокации – легковые авто и пассажирские автобусы едут свободно на всех пунктах пропуска.

Как сообщал OBOZ.UA, генконсул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе, назвав их позором. При этом она вспомнила о событиях Варшавского восстания, отметив: ранее считала, что только россияне, которые тогда отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, "могут спокойно смотреть, как истекает кровью другая нация".

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