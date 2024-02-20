Перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из вагона: поляки начинают полную блокаду границы Украины. Все подробности

Польские фермеры 20 февраля полностью заблокировали движение через пункт пропуска "Медыка – Шегини" на границе Украины. Протестующие не пропускают никакие грузовые авто, даже с военной и гуманитарной помощью. При этом они перекрыли и железную дорогу, а также рассыпали зерно из грузового вагона. В МИД Украины тем временем заявляют, что блокирование границ Украины не имеет оправданий.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что на место происшествия приехала полиция, а менее чем через полчаса фермеры разблокировали железную дорогу. Впрочем, полную блокаду забастовщики все равно планируют начать на всех других пограничных переходах, включая железнодорожные.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины заявило о недопустимости блокады границ Украины. "Блокировка польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания", – написал спикер МИДа Олег Николенко.

Он напомнил, что наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. "Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", – говорится в заявлении.

МИД Украины призывает польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, а также обеспечить разблокирование границы и принять меры по унижению антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.

Из-за проблем на границе с Польшей уже возникают очереди на пунктах пропуска между Украиной и другими соседними странами ЕС. Как рассказал в эфире телемарафона вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимир Балин, в очередях с польской стороны находится около 4000 грузовиков. "С украинской стороны много машин поехало через Словакию и Венгрию, и там тоже есть довольно существенное осложнение движения", – заявил Балин.

По словам Балина, остановить блокаду может только польское правительство и Европейская комиссия. По словам специалиста, также следует учитывать, что политики в Польше готовятся к местным выборам, а аграрии составляют почти половину электората.

"Не уверен, что главная проблема – импорт аграрной продукции. Она немного в другом: это новые условия выращивания и сбыта агропродукции польскими компаниями на европейском рынке. Думаю, там есть, о чем говорить (Польше с ЕС. – Ред.)... Всем экспортерам и импортерам сегодня предлагаю ехать в объезд... Я думаю, как минимум до 20 марта у нас будут проблемы на границе... Если говорить об убытках, в ноябре Украина потеряла 1 млрд евро, Нацбанк подсчитал. По словам польских экспертов, не меньше потеряла Польша. Кому это выгодно? Думаю, другой стране, которая осуществляет агрессию на территории Украины", – отметил Балин.

При этом 20 февраля министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что запланированное ими на 20 февраля полное закрытие границы может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать остановка польского экспорта товаров в Украину и, соответственно, потеря многих рабочих мест.

Впрочем, Секерский также заявил, что "регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной является одним из приоритетов министерства". А запрет на импорт ряда продуктов в Польшу остается в силе. Речь о зерновых, семенах рапса и подсолнечника, пшеничной муке, отрубях, жмыхе.

В то же время украинские перевозчики уже проводят ответные протесты на границе с Польшей. Так, с 15 февраля на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" проходит акция волынских перевозчиков. А с 20 февраля же анонсирована такая же акция львовских перевозчиков на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

"Нет блокирования, есть мирная акция. Осуществляется общественный контроль, привлекаются компетентные органы, останавливаются машины. И если по документам мы видим, что машина не стояла в очереди с польской стороны, она соответствующее время стоит с украинской стороны. То есть равные условия для всех. Если все едем – все едем, если все стоим – все стоим", – объяснил Балин.

Кроме того, с 1 марта собственную забастовку могут возобновить польские перевозчики. Пока что их протесты на паузе, т.к. польская и украинская стороны договорились о пилотном проекте по отмене системы єЧерга на двух пунктах пропуска для пустых грузовиков – "Нижанковичи – Мальховице" и "Угринов – Долгобычев". Однако, как рассказал заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, теперь Польша требует расширить отмену єЧерги на пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное".

"Мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить єЧерга еще и на ПП "Рава-Русская – Гребенное". Мы читаем это и понимаем, что, наверное, наша последняя коммуникация на границе не достигла цели. Ведь мы объяснили, что система электронной очереди очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они вроде бы согласились", – сказал Деркач.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Мининфраструктуры Украины ранее предупредили, что блокировка транспорта на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны.

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