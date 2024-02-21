Свободного движения нет нигде: польские фермеры держат границу Украины в блокаде. Все подробности

На границе Польши и Украины 21 февраля нет свободного движения грузовых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска. В то же время, польские фермеры пока не повторяют вчерашние провокации – легковые авто и пассажирские автобусы едут свободно на всех пунктах пропуска. Украина и Польша ведут переговоры о ситуации на уровне профильных министерств.

Утром в очередях с польской стороны границы суммарно находилось около 2500 грузовиков. Блокада происходит на ПП "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская", "Медыка – Шегини", "Зосин – Устилуг", "Долгобычев – Угринов" и "Корчевая – Краковец", заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Блокируется движение грузовиков, пропускается по несколько грузовиков в час в обоих направлениях по всем пунктам пропуска, где происходит блокировка. Вообще не пропускают едущие из Украины грузовики через "Ягодин" и "Шегини", – рассказал Демченко о ситуации на границе.

Также 21 февраля проходят переговоры министра агрополитики Украины Николая Сольского и министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского. А вот переговоры со своими фермерами правительство Польши начнет только со следующей недели. То есть протесты на границе Украины и Польши, вероятно, пока не утихнут.

Как уточнил в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, у польских фермеров есть два главных требования, которые носят общеевропейский характер. Это:

отсрочить введение зеленого курса Green Deal, который ужесточает требования по экологичности, защите окружающей среды и т.д.;

увеличить дотации.

"Помимо этого, есть требования, так сказать, более политического характера, не имеющие отношения к общей европейского аграрной политике и в целом к аграрному сектору. Эти требования выдвигают отдельные миноритарные группы", – отметил Высоцкий.

Он напомнил, что Украина еще в сентябре-2023 согласовала с Еврокомиссией лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника в пять соседних стран, в том числе Польшу. Поэтому ни одна из этих культур в Польшу не экспортировалась.

"То есть Украина уже ввела ограничения по отдельным видам критической продукции, а они действительно занимали абсолютное большинство экспорта до введения таких ограничений. И этот шаг мы готовы продолжать до конца текущего года... Это фактически ограничение экспорта продукции в Польшу, чтобы не было напряжения на внутреннем рынке Польши", – объяснил Высоцкий.

Однако заместитель министра сельского хозяйства Польши Михаил Колодзейчак заявил, что польское правительство рассматривает вариант ужесточения импортных ограничений в отношении агропродукции из Украины. Речь идет о введении односторонних эмбарго на различные виды продукции, например, мед и сахар. Пока что Польша запрещает импорт из Украины пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Напомним, вечером 20 февраля ослабили блокаду украинской границы. В частности, они пообещали пропускать легковые авто и пассажирские автобусы через пункты пропуска "Гребенное – Рава-Русская" и "Угринов – Долгобычев", а на пункте "Зосин – Устилуг" оставить ограничение только для легковых автомобилей.

Это, впрочем, не помешало забастовщикам остановить пассажирский автобус возле ПП "Гребенное – Рава-Русская" и задержать пассажира. Кроме того, во время протестов были отмечены откровенно пророссийские лозунги, размещенные на плакатах польских фермеров.

Как сообщал OBOZ.UA, генконсул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе, назвав их позором. При этом она вспомнила о событиях Варшавского восстания, отметив: ранее считала, что только россияне, которые тогда отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, "могут спокойно смотреть, как истекает кровью другая нация".

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