Трамп возвращает мир к началу ХХ века, Великая депрессия может повториться, – экономист

Ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, возвращает мир в ситуацию начала ХХ века и может спровоцировать сильный экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией. Ведь эти пошлины ударят прежде всего, по самим США, цены в которых могут стремительно вырасти.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил: дело в том, что в мире нет ни одной страны, которая полностью обеспечивала бы себя всем необходимым. А потому "достаточно большой объем товарных позиций", будут однозначно завозиться в Штаты.

Более того, отметил эксперт, США также столкнуться с противодействием со стороны мирового сообщества. Что в конечном итоге может привести к утрате Штатами ряда рынков.

"Китайская экономика будет вводить зеркальные санкции. Европейская экономика – они готовы к переговорам, но никто не будет ложиться под США. Более того, они переориентируют даже те заказы на военно-промышленном секторе, которые на сегодняшний момент есть, на европейских товаропроизводителей. ... А это миллиарды долларов. Это куча рабочих мест. То, что сейчас делает Трамп, это ставит крест в американской экономике", – спрогнозировал Пендзин.

В целом же, констатировал он,введенные пошлины свидетельствуют о том, что Трамп не сделал выводы из истории. Ведь "в начале ХХ века именно введение импортных пошлин огромных в США спровоцировало Великую депрессию".

"После Второй мировой войны для того, чтобы не повторять подобные огромные проблемы, была создана Всемирная торговая организация и наработаны единые правила игры по экспорту товаров, капитала, рабочей силы по миру. Трамп сейчас, по сути, отказался от этих правил игры, возвращая мир к началу ХХ века", – уверен Пендзин.

Он подчеркнул: действия американского президента не имеют логического обоснования. В частности, определение размера пошлин для каждой страны.

"Как Трамп нарисовал эти странные проценты пошлины? Он в одну кучу сбросил большие и маленькие экономики. А большие и маленькие экономики существуют по совершенно разным принципам. ... Поэтому, когда мы с вами говорим о логике происходящего, наверняка стоит сказать, что логика не присутствует вовсе", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше. Предполагается, что таможенные тарифы затронут объемы торговли на триллионы долларов. Они вступят в силу частично 5 апреля, а частично 9-го.

При этом в "черный список Трампа" попали даже необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины и морские птицы. Однако Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея остались вне новых пошлин. Причина, по словам Белого дома, – уже действующие санкции и высокие пошлины, которые, по словам представителей Белого дома, фактически исключают торговлю с этими государствами. В правдивости такого заявления уже усомнились медиа – так, по данным Le Monde, фактический товарооборот между США и РФ в 2024 году составил 3,5 млрд долларов, что значительно больше, чем с некоторыми попавшими под новые пошлины странами.

Американские рынки сразу отреагировали на решение Белого дома. Торговые ограничения наносят активам США даже больший ущерб, чем активам экономик, против которых направлены. Кроме того, пошлины США на иностранные товары в первую очередь могут нанести удар по среднему и рабочему классу в самих Штатах. Согласно расчетам экспертов, новая торговая политика Белого дома будет стоить каждой такой семье около 5000 долларов в год.

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