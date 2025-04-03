"Цены вырастут уже завтра": сколько заплатит каждая семья в США за торговую войну Трампа

Пошлины в отношении всех иностранных товаров, импортируемых в США, о которых 2 апреля объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, могут нанести огромный удар по среднему и рабочему классу в его стране. Новая торговая политика Белого дома будет стоить каждой такой семье около 5000 долларов в год.

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Как заявил CNN профессор экономики Мичиганского университета Джастин Вулферс, через решение президента США предприятия переведут дополнительные расходы на потребителей. В результате стоимость жизни в стране вырастет в среднем на 6%.

" Цены вырастут уже завтра. Это особенно навредит работающим американцам и среднему классу. Поэтому мы увидим, что боль начнется очень скоро", – добавил Вулферс, назвав новые пошлины злом.

Он также подчеркнул, что США объявили торговую войну даже самым бедным странам мира, таким как Папуа-Новая Гвинея и Фиджи. "Идея о том, что они угрожают американцам, просто абсурдна", – отмечает профессор.

Следует отметить. что США ввели пошлины выше базовых 10% по меньшей мере в пять стран, входящих в 26 беднейших экономик мира. На них приходится всего 0,5% глобального производства и богатства, но в то же время в них проживает 40% беднейшего населения. В частности это:

Демократическая Республика Конго – 11%;

Мадагаскар – 47%;

Мозамбик – 16%;

Малави – 18%;

Сирия – 41%.

В то же время богатые и развитые страны готовятся объединиться ради мести одному из своих крупнейших торговых партнеров. Это может привести к изоляции США.

"Все, что удалось сделать президенту Трампу, – это изолировать американцев от остальной мировой экономики ", – утверждает Джастин Вулферс.

Кроме того, он назвал бессмысленным утверждение, что новые пошлины США взаимны, поскольку большинство промышленно развитых экономик вводят низкие пошлины на американский импорт. "Этот план сделает Соединенные Штаты, несомненно, наиболее высокотаможенной промышленно развитой страной в мире", – сказал он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп ввел пошлины на все импортные товары в рамках чрезвычайной ситуации в экономике страны, которую объявил 2 апреля. Целью такого решения декларируется выравнивание торгового дисбаланса в США.

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