Трамп уже сегодня введет самые жесткие пошлины за 100 лет, они ударят по глобальной торговле – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп 2 апреля собирается объявить о самых жестких торговых пошлинах за 100 лет – вероятно, в отношении ЕС, Мексики, Канады, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и Индии. Это решение, как ожидается, повлияет на весь мир, так как будет касаться глобальной торговли на 33 трлн долларов.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, объявление будет сделано в Белом доме в 16:00 по местному времени, то есть в 23:00 по Киеву.

"Трамп намерен объявить о введении широкомасштабных торговых ограничений, которые могут перевернуть мировую торговую систему и создать экономические риски", – отмечает издание. Так, Индекс неопределенности в глобальной торговой политике уже взлетел до самого высокого уровня за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года.

Официально о странах, которых коснуться повышенные пошлины, пока не сообщалось. Однако, как следует из предыдущих заявлений американских чиновником, основным целями, вероятно, станут Европейский Союз, Канада и Мексика. Также пошлины могут затронуть страны Азии – Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию. Следует учитывать, что товары Китая уже облагаются в США совокупно 20% дополнительных пошлин.

Аналитики Bloomberg Economics подсчитали, что потенциально ограничения затронут торговлю на около 33 трлн долл. и не только в указанных странах. Эксперты уверены, с проблемами столкнутся все страны, которые имеют высокий профицит в торговле с США – от Бразилии до Китая. Их экспорт в США може снизиться на от 4% до 90%. А это в свою очередь будет способствовать рецессии и экономической неопределенности, утверждается в материале.

По мнению экономистов Goldman Sachs, средние пошлины США в расчете на все страны, вероятно, вырастут на 15 процентных пунктов в 2025 году. Так, торговые меры, о который Трамп может объявить 2 апреля, будут уже далеко не первыми:

США уже ввели совокупный дополнительный налог в размере 20% на все товары из Китая;

действует 25% пошлина на товары из Мексики и Канады;

введены 25%-ные пошлины на ввоз стали и алюминия в США из всех стран мира;

официально объявлено о намерении ввести 25% пошлины на автомобили и ряд автозапчастей, который должен вступить в силу 3 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские производители труб оказались под угрозой после пошлин Трампа. По расчетам экономистов, экспортеры рискуют потерять значительную часть рынка, на который в 2024 году приходилось $150 млн, или 4% совокупного экспорта Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!