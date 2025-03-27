Трамп объявил о новых пошлинах на все автомобили, изготовленные не в США: сколько придется платить

Президент США Дональд Трамп 26 марта объявил о новых 25% пошлинах, которые будут применяться ко всем автомобилям, произведенным не в Штатах. Они вступят в силу 2 апреля, в тот день, когда американский лидер собирается объявить взаимные пошлины против торговых партнеров Америки, и который он называет "Днем освобождения".

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Об этом сообщает CNN. Трамп также предположил, что даже если автомобили содержат американские детали, но не собираются в США, они все равно будут облагаться пошлинами.

Президент заявил, что он общался с "большой тройкой" автопроизводителей – Ford, General Motors и Stellantis – по поводу новых тарифов на автомобили.

"Если у них здесь есть заводы, они будут в восторге. Если у вас здесь нет заводов, вам придется работать и строить их, потому что в противном случае им придется платить пошлины, все очень просто", – сказал он.

Специальный помощник Трампа Харрисон Филдс уточнил, что 25% пошлины будут применены к импортированным легковым автомобилям (седанам, внедорожникам, кроссоверам, минивэнам, грузовым фургонам) и легким грузовикам.

Тариф будет распространяться на ключевые автомобильные детали: двигатели, трансмиссии, части силовых агрегатов и электрические компоненты. Пошлины могут быть расширены на другие детали, если это будет необходимо.

Пошлины не будут применяться к автомобильным запчастям, соответствующим Соглашению между США, Мексикой и Канадой, пока министр торговли после консультаций с таможенной и пограничной службой США не установит процесс применения тарифов к их "неамериканскому содержимому".

Трамп заявил, что взаимные тарифы, которые его администрация планирует ввести в действие 2 апреля, будут "удивительно мягкими".

"Мы думаем, что люди будут очень удивлены. Во многих случаях это будет меньше, чем тариф, который они взимали с нас десятилетиями. Мы думаем, что они будут приятно удивлены", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Индия готова заключить с США торговое соглашение, в рамках которого будут снижены пошлины на более чему половину американского импорта, чтобы избежать введения взаимных тарифов. По данным СМИ, это может стать самой большой коррекцией торговой политики страны, что приведет к ослаблению пошлин на 23 млрд долларов.

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