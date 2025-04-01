Новые торговые барьеры: какие отрасли Украины рискуют оказаться под угрозой после пошлин Трампа

Новые 25% пошлины США на сталь и алюминий больше всего ударят по украинским производителям труб, ведь более 75% всего экспорта в США – это трубы, а их доля в экспорте труб для нефте- и газопроводов составляет 37%. Поэтому украинские экспортеры потеряют значительную часть рынка, на который в 2024 году приходилось $150 млн или 4% совокупного экспорта Украины.

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Об этом говорится в мониторинге внешней торговли Института экономических исследований. Это решение напрямую повлияет на украинский экспорт, поскольку 12 марта 2025 было отменено освобождение Украины от этих пошлин, которое действовало с 2022 года.

Согласно информации, в 2024 году экспорт украинских товаров, подпадающих под новые пошлины, составил $150 млн. Это примерно 4% общего объема украинского экспорта. Хотя на первый взгляд эта доля кажется небольшой, влияние на отдельные отрасли может быть значительным.

Украинский экспорт в США в значительной степени состоит из труб – они составляют более 75% поставок. Американский рынок играет критическую роль для этой отрасли:

37% украинских труб для нефте- и газопроводов экспортируется именно в США;

38% труб для бурения нефтяных и газовых скважин также уходят на этот рынок (для сравнения, доля ЕС – всего 21% и 6% соответственно);

США потребляют 18% украинских стальных бесшовных труб, идущих на экспорт.

Введение пошлин может существенно усложнить доступ украинских трубных производителей на американский рынок. В условиях высокой стоимости международной логистики и военных рисков, уже влияющих на отрасль, эти пошлины создают дополнительное давление. Кроме металлургической продукции, украинский экспорт в феврале 2025 года также претерпел значительные изменения:

общий объем экспорта упал на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $3,1 млрд;

экспорт сельскохозяйственной продукции сократился на 18% до $1,8 млрд из-за снижения запасов агропродукции и атаки на инфраструктуру;

экспорт металлургической продукции упал на 18% до $287 млн, в том числе из-за сокращения добычи железной руды и коксующегося угля;

экспорт минеральной продукции уменьшился на 20% до $242 млн;

Вместе с тем, экспорт продукции машиностроения вырос на 68% до $287 млн, благодаря росту экспорта кабелей для автопрома и бытовой техники.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейская комиссия рассматривает возможность полного закрытия рынка ЕС для американских товаров в ответ на торговые ограничения США. Ожидается, что, если этот шаг будет реализован, это может привести к беспрецедентному обострению трансатлантической торговой войны.

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