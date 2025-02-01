Трамп начал "разрушительную торговую войну" против союзников США: когда введет ограничения против ЕС и к чему это приведет

Президент США Дональд Трамп планирует ввести жесткие пошлины с 1 февраля для Мексики (25%), Канады (25%) и Китая (10%). Это может стать началом разрушительной торговой войны. При этом они коснутся даже Европейского Союза (Трамп уже анонсировал пошлины и в отношении этих стран). Едва ли не впервые ограничения будут касаться партнеров. Эксперты объясняют: Трамп будет пытаться изменять политику других стран благодаря введению пошлин.

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Как пишет издание The New York Times, хотя пошлины против союзников считались противоречивыми, они были относительно ограничены по масштабу. Еще неизвестно, на какие товары распространяются новые тарифы Трампа, но президент США намекнул, что они будут экспансивными и будут охватывать импорт из Канады и Мексики, близких союзников Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что он "совершенно" введет пошлины для Европейского Союза, заявив, что они "так ужасно с нами обращались". Он добавил, что Соединенные Штаты в конечном счете введут пошлины на микросхемы, нефть и газ. "Я думаю, примерно 18 февраля", – сказал он. Позже введут налоги на сталь, алюминий и медь.

Канада, Мексика и Китай являются тремя крупнейшими торговыми партнерами Америки, поставляющими в США автомобили, медикаменты, обувь, древесину, электронику, сталь и многие другие товары. Итого приходится более трети товаров и услуг, импортируемых в Соединенные Штаты или покупаемых из них, поддерживая десятки миллионов американских рабочих мест.

Три правительства пообещали ответить на собрание Трампа собственными тарифами на американский экспорт, включая апельсиновый сок Флориды, виски из Теннесси и арахисовое масло из Кентукки. Во всех трех штатах сенаторы-республиканцы представляют их в Конгрессе и голосовали за Трампа в 2024 году.

Тарифы Трампа немедленно добавят дополнительный сбор для импортеров, перевозящих продукцию через границу, большинство из которых – американские компании. В краткосрочной перспективе это может нарушить цепочки поставок и привести к дефициту, если импортеры не оплачивают стоимость тарифа.

Если импортеры заплатят тариф, это вероятно приведет к повышению цен на некоторые американские товары, поскольку эти компании обычно переводят стоимость тарифов на своих клиентов.

"Надежды на то, что угрозы Трампа по тарифам были просто бессмысленными и инструментом для торга, теперь рушатся под строгой реальностью его решимости развернуть тарифы как инструмент для изменения политики других стран по своему вкусу", – сказал Эсвар Прасад, профессор торговой политики в Корнельском университете .

Автомобильные, сельскохозяйственные и энергетические компании настойчиво настаивают на том, чтобы администрация Трампа не применяла тарифы и призывала сделать исключения (не вводить тарифы на все). Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил в пятницу, что тарифы, скорее всего, приведут к дефициту конкретных товаров и что цены в США на мексиканские товары вырастут. Он назвал этот шаг "стратегической ошибкой" администрации Трампа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо днем заявил, что "никто – с обеих сторон границы – не хочет видеть американские тарифы на канадские товары". Он сказал, что "если Соединенные Штаты пойдут вперед, Канада готова дать решительный и немедленный ответ".

Представитель посольства Китая заявил, что Китай решительно выступает против тарифов и что любые разногласия или разногласия должны разрешаться путем диалога . "Нет победителя в торговой или тарифной войне, которая не служит интересам ни страны, ни мира", - сказал спикер.

Советники Трампа рассматривали различные варианты тарифов, например, применить их к конкретным секторам, таким как сталь и алюминий, или отложить дату их вступления в силу на несколько месяцев.

Эрни Тедески, директор по экономике Йельской бюджетной лаборатории, подсчитал, что 25-процентный тариф на все канадские и мексиканские импортные товары – в сочетании с 10-процентным тарифом на весь китайский импорт – приведет к постоянному росту уровня цен на 0,8%, что измеряется индексом цен на личные потребительские расходы. Это означает примерно 1,300 долларов США на домохозяйство в среднем. Эти оценки предполагают, что целевые страны принимают ответные меры, а Федеральная резервная система не принимает меры путем корректировки процентных ставок.

Главные экономические советники Трампа отрицали идею о том, что тарифы подпитывают инфляцию, и утверждали, что экспортеры из таких стран как Китай снизят свои цены в условиях повышения тарифов США.

Ранее новый президент США анонсировал введение с 1 февраля 25% пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. Причинами решения он назвал поток мигрантов и наркотического вещества фентанил. При этом Трамп отметил, что 25% – это минимальная пошлина и она может возрасти.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к любому сценарию торговой войны с США. И в случае введения Соединенными Штатами пошлины на ее товар, даст зеркальный ответ американскому импорту.

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