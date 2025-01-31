США вводят увеличенные пошлины для Мексики, Канады и Китая с 1 февраля: в Белом доме рассказали подробности

С 1 февраля Соединенные Штаты будут облагать тарифом товары из Мексики и Канады в размере 25%, а из Китая – 10%. Ранее президент США Дональд Трамп обещал пойти на это, чтобы заставить страны принять меры по борьбе нелегальной иммиграцией и поставками фентанила (наркотического опиоидного анальгетика) в Америку.

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31 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции подтвердила дату вступления ограничений в силу. По ее словам, тарифы введены "из-за нелегального фентанила, который они поставляли и позволили распространять в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев".

Днем ранее, выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что 25-процентные пошлины для Канады и Мексики "могут со временем вырасти, а могут и не вырасти".

Вероятно, они не будут применяться к нефти, что позволит избежать резкого роста цен на бензин. "Насколько я понимаю, нефть здесь не при чем", – заявлял новый президент США.

Как объяснил он, решение было принято также из-за большого торгового дефицита, но причина номер один – это мигранты, а причина номер два – наркотики, "фентанил и все остальное, что попало в страну".

Правительства Канады, Мексики и Китая ранее обещали ответить на пошлины Трампа.

Добавим, что тариф – это налог, взимаемый с иностранных товаров, который импортирующий бизнес платит правительству своей страны. Тарифы часто используются для защиты отечественной промышленности, делая иностранные товары более дорогими и поощряя потребителей покупать местную продукцию.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова к любому сценарию торговой войны с США. И в случае введения Вашингтоном тарифов на канадские товары последует зеркальный ответ американскому импорту.

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