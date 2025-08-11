Трамп отсрочил введение новых таможенных тарифов с Китаем еще на три месяца

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который продлевает действие паузы на повышенные пошлины на китайские товары. Она была продлена на 90 дней.

Видео дня

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на чиновника Белого дома. Указ был подписан за несколько часов до полуночи, когда должна была закончиться пауза по тарифам Трампа.

"Эти тарифы должны были возобновиться после полуночи вторника. Но, по словам чиновника, Трамп за несколько часов до этого подписал исполнительный указ, который продлевает срок действия до середины ноября", – сказано в статье.

Отмечается, что эта отсрочка стала ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американской и китайской стороной, который состоялся в Стокгольме, Швеция, в конце прошлого месяца.

Если бы срок действия паузы не был продлен, то пошлины США на китайские товары вернулись бы к уровню апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира была на пике.

Что этому предшествовало

2 апреля этого года Дональд Трамп объявил, что наложит взаимные пошлины на товары из всех стран мира размером от 10%. Для ряда стран были значительно выше ставки: 20% – для ЕС, 25% – для Южной Кореи, 24% – для Японии.

В отношении Китая Штаты ввели 34-процентные пошлины, но Пекин объявил, что ответит тем же. Трамп требовал отменить китайские контрмеры, а иначе угрожал ввести дополнительные пошлины в размере 50%.

Поскольку в Китае не пошли на уступки, с 9 апреля начали действовать 104% пошлины на китайский импорт в США, а затем и 125-процентные. В то же время для других стран Трамп ввел 90-дневную паузу во внедрении пошлин. По словам американского президента, все из-за "отсутствия уважения, которое Китай показал в отношении мировых рынков".

В итоге пошлины США на китайский импорт достигли 145%. Однако уже в мае страны договорились о снижении таможенных тарифов на 90 дней. Согласно договору, США согласились снизить пошлины со 145% до 30%, а Китай – со 125% до 10%.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере до 41% для 69 стран, включая членов Европейского Союза, Канаду, Индию, Великобританию и др. Глава Белого дома успел принять решение всего за несколько часов до окончания его собственного дедлайна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!