Пошлины снизили более чем на 100%: США и Китай согласовали 90-дневное торговое перемирие

США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней, существенно снизив пошлины. Пекин уменьшил их с 125% до 10%, Вашингтон - с 145% до 30%. Ожидается, что это поможет избежать новых экономических потрясений, стабилизировать цены и начать новые переговоры о нормализации отношений.

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Об этом официально сообщили в Белом доме. В Женеве стороны объявили о достижении торгового перемирия сроком на 90 дней, во время которого пошлины на импорт значительно снижаются с обеих сторон.

По словам представителей Белого дома, Вашингтон уменьшит пошлины на китайские товары с 145% до 30%. В ответ Пекин снизит свои пошлины на американские товары с 125% до 10%. Обе стороны согласились временно приостановить действующие дополнительные тарифы, наложенные в рамках последних распоряжений и тарифных объявлений, и отказаться от нетарифных контрмер, которые действовали с апреля.

Это первое масштабное снижение напряжения с момента, когда президент Трамп в феврале 2025 года объявил чрезвычайное экономическое положение, обвинив Китай в раздувании торгового дефицита США и кризисе поставок. Тогда администрация начала новую тарифную кампанию, которая привела к фактической остановке двусторонней торговли на сумму почти 600 миллиардов долларов.

Однако, по словам торгового представителя США Джеймисона Грира, недавние переговоры в Женеве стали поворотным моментом. "Мы достигли существенного прогресса и договорились о совместных действиях, которые снизят напряжение в глобальной торговле", - отметил он.

Со стороны Китая переговоры возглавлял вице-премьер Хэ Лифен, который также выразил оптимизм. "Мы достигли важного консенсуса, который свидетельствует о готовности обеих стран строить стабильные, взаимовыгодные экономические отношения", - сказал он. Во время своего выступления в Женевском представительстве ВТО он заявил, что консультации были откровенными, глубокими и конструктивными.

В рамках соглашения также предусмотрено создание постоянного двустороннего механизма консультаций. В него войдут вице-премьер Хэ с китайской стороны и министр финансов США Скотт Бессент вместе с Гриром. Переговоры планируется проводить как в США и Китае, так и на нейтральных территориях. По словам американских чиновников, этот диалог станет основой для долгосрочного урегулирования торговых споров.

Хотя окончательные подробности еще должны быть опубликованы, обе стороны отмечают готовность к сотрудничеству. Однако аналитики предостерегают, что 90 дней - это лишь пауза, которая не гарантирует решения фундаментальных разногласий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп угрожает ввести 100% пошлины на продукцию от всемирно известного производителя детских игрушек Mattel. Так американский лидер отреагировал на решение компании не переносить свое производство в Соединенные Штаты.

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