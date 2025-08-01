Успел до дедлайна: Трамп массово обновил глобальные пошлины США. Полный список стран и ставок

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере до 41% для 69 стран, включая членов Европейского Союза (ЕС), Канаду, Индию, Великобританию и т.д. Глава Белого дома успел принять решение всего за несколько часов до истечения его собственного дедлайна.

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Об этом идет речь в указе Трампа Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates от 31 июля. Документ опубликован на сайте Белого дома, то есть решение уже принято официально.

Главное, что нужно знать

Указ "дополняет и модифицирует" предыдущие уровни пошлин, а также вводит конкретные ставки – от 10 % до 41% в зависимости от страны.

Самые высокие пошлины введены для Сирии – 41%, для Лаоса и Бирмы – по 40%.

введены для Сирии – 41%, для Лаоса и Бирмы – по 40%. Товары из стран, которые не упоминаются в списке на сайте Белого дома, будут облагаться 10-процентными пошлинами. Отдельно самая низкая ставка 10% применена для Британии и ее Фолклендских островов.

на сайте Белого дома, будут облагаться 10-процентными пошлинами. Отдельно самая низкая ставка 10% применена для Британии и ее Фолклендских островов. Пошлины для Канады Трамп ввел отдельным указом – в размере до 35%. В документе указывается, что страна "не смогла сотрудничать" для прекращения потока наркотиков в США.

Трамп ввел отдельным указом – в размере до 35%. В документе указывается, что страна "не смогла сотрудничать" для прекращения потока наркотиков в США. При этом для печально известной наркокартелями Мексики США вводят 90-дневную отсрочку от пошлин в 30%. Она призвана "дать время для переговоров".

США вводят 90-дневную отсрочку от пошлин в 30%. Она призвана "дать время для переговоров". Новые пошлины начинают применяться частично с 1 августа и частично с 7 августа – время дается на то, чтобы Таможенная служба США успела адаптироваться.

Новый указ Трапа: список стран и размеров пошлин

Страны и территории Скорректированный тариф Афганистан 15% Алжир 30% Ангола 15% Бангладеш 20% Боливия 15% Босния и Герцеговина 30% Ботсвана 15% Бразилия 10% Бруней 25% Камбоджа 19% Камерун 15% Чад 15% Коста-Рика 15% Кот-д'Ивуар 15% Демократическая Республика Конго 15% Эквадор 15% Экваториальная Гвинея 15% Европейский Союз 15% * Фолклендские острова 10% Фиджи 15% Гана 15% Гайана 15% Исландия 15% Индия 25% Индонезия 19% Ирак 35% Израиль 15% Япония 15% Иордания 15% Казахстан 25% Лаос 40% Лесото 15% Ливия 30% Лихтенштейн 15% Мадагаскар 15% Малави 15% Малайзия 19% Маврикий 15% Молдова 25% Мозамбик 15% Мьянма (Бирма) 40% Намибия 15% Науру 15% Новая Зеландия 15% Никарагуа 18% Нигерия 15% Северная Македония 15% Норвегия 15% Пакистан 19% Папуа — Новая Гвинея 15% Филиппины 19% Сербия 35% Южная Африка 30% Южная Корея 15% Шри-Ланка 20% Швейцария 39% Сирия 41% Тайвань 20% Таиланд 19% Тринидад и Тобаго 15% Тунис 25% Турция 15% Уганда 15% Великобритания 10% Вануату 15% Венесуэла 15% Вьетнам 20% Замбия 15% Зимбабве 15%

* Если текущая ставка пошлины по отношению к ЕС уже выше 15%, то дополнительных сборов не будет; если ниже – применяется 15%.

Оценки и предыстория

Новые базовые ставки пошлин для многих стран остались неизменными по сравнению с апрельскими уровнями, пишет Bloomberg. Впрочем, аналитики агентства предупреждают: решение повысить пошлины на канадские товары до 35% грозит внести новую напряженность в и без того напряженные отношения между соседними странами.

Новый указ Трампа был подписан всего за несколько часов до окончания отсрочки, которую ранее объявил сам президент США.Она касалась введения повышенных пошлин практически для всех стран, с которыми торгуют Штаты. Дедлайн истекал 1 августа.

Так, еще 2 апреля 2025 года Трамп объявил о "взаимных" пошлинах "для всего мира". Торговые ограничения затронули около 185 стран. Минимальный размер ставки составил 10%, такой ввели, в частности, для Украины.

Это решение привело к сильному напряжению на глобальных рынках. А формула Трампа для расчета глобальных пошлин нарвалась на жесткую критику. Аналитики отмечали, что команда Трампа неправильно определила пошлины, которые другие страны якобы накладывают на США, опираясь не на реальные торговые барьеры, а только на показатели торгового дисбаланса.

Вскоре Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения высоких пошлин (т.е. выше "базовых" 10%). В июле Белый дом начал рассылать торговым партнерам США письма с анонсами обновленных тарифов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля президент США Дональд Трамп объявил о "крупнейшем" торговом соглашении с Европейским Союзом. В результате этих договоренностей, по его словам, инвестиции в экономику страны составят $600 млрд.

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