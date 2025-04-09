Пошлины США в 104% против Китая вступили в силу: Пекин готовит удар по Голливуду, рынки снова обвалились

Китай рассматривает запрет голливудских фильмов в ответ на пошлины США, которые могут стоить американской киноиндустрии свыше $585 миллионов ежегодно – именно столько собрали фильмы США в Китае в 2023 году. Общая ставка американских пошлин на китайские товары уже выросла до 104%, ведь Пекин не отменил свои зеркальные ограничения. На этом фоне мировые рынки снова резко упали, а инвесторы бегут из американских активов.

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Как пишет DailyMail, Китай готовит пакет мер против США, который может иметь серьезные последствия не только для экономики, но и для культурного обмена между двумя странами. Одним из самых громких пунктов этого пакета стала возможность запрета импорта голливудских фильмов в КНР.

Администрация Дональда Трампа изначально объявила о повышении базовой пошлины на импорт до 10% для всех стран (кроме Канады и Мексики), а для отдельных государств еще и дополнительные пошлины. Китай попал под самый строгий режим: общая пошлина на китайские товары уже достигла 104%. В ответ на "шантаж", как это назвали в Министерстве иностранных дел Китая, Пекин планирует ограничить импорт американских товаров, среди которых:

американская сельскохозяйственная продукция (включая соевые бобы);

мясо птицы из США;

американские фильмы.

По словам китайского журналиста, связанного с Коммунистической партией, запрет на голливудские ленты обсуждается как серьезный и болезненный для США шаг. Американские фильмы ежегодно приносят значительную прибыль из китайского проката. В 2023 году голливудские релизы собрали в Китае более 585 миллионов долларов, что составляет 3,5% общего кассового рынка страны (17,71 миллиарда долларов).

Китай является ключевым внешним рынком для Голливуда, и потеря этого сегмента будет означать сотни миллионов долларов убытков. В частности, такие ожидаемые фильмы, как "Мир Юрского периода: Возрождение", "Бухгалтер 2", новая часть "Миссии невыполнимой", могут не попасть в китайский прокат, что значительно снизит их доходность и повлияет на общую финансовую модель студий.

Китай призывает США "разрешать разногласия путем диалога с уважением и на равных", подчеркивая, что протекционизм не имеет будущего, а давление и шантаж не работают с Пекином. Министерство торговли КНР в официальном заявлении назвало действия США "ошибкой на ошибке" и предупредило, что у торговых войн нет победителей.

Как отреагировали рынки на новый виток торговой войны США и Китая

Так, ключевые американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд – S&P 500 упал на 1,6%, а промышленный Dow Jones – на 0,8%. Рынок США 8 апреля открывался ростом, инвесторы надеялись, что США начнут переговоры с торговыми партнерами. Но подъем оказался недолгим, падение вернулось, как только в Белом доме напомнили, что отсрочки введения пошлин проти в Китая не будет.

Азиатские и европейские акции тоже упали. Японский Nikkei 225 закрылся с падением почти на 4%, отмечает AP. Китайские рынки тоже обваливались, но несколько выросли после вмешательства регуляторов, которые вынудили государственные компании покупать акции. Немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли по 2,1%, британский FTSE 100 – 2%.

"Эта неделя принесла на рынки волатильность эпохи кризиса, уничтожив триллионы долларов стоимости акций и нанеся мощный удар по сырьевым товарам и развивающимся рынкам", – отмечает агентство Reuters. При этом серьезные проблемы возникли у казначейских облигации США и доллара, которые "фактически являются основой мировой финансовой системы".

Так, отмечается, что всего за день доходность эталонных 10-летних облигаций США выросла на 13 базисных пунктов за день до 4,4%. В результате ее рост за последние 3 дня составил почти 40 б.п., что является одним из самых резких повышений за такой короткий период за последние 25 лет. Напомним, чем выше доходность облигаций, тем менее надежным считается заемщик (в данном случае США).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за введенных президентом США пошлин на импорт из Китая, в магазинах Apple начался настоящий ажиотаж – американцы массово скупают iPhone, опасаясь скачка цен. Большинство моделей производятся в Китае, а значит могут подорожать более чем на 40%.

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