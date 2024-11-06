Почему Украине нужен доллар по 45 грн: экономист рассказал о важном бюджетном параметре. Видео

В проекте госбюджета Украины на 2025 год учтен курс доллара на уровне 45 грн/долл. Таким стоимость гривни должна стать к концу будущего года, чтобы бюджет "сошелся" и его доходов хватило на оборону страны. Однако это не прогноз, то есть на самом деле курс может быть значительно ниже, особенно в начале 2025-го.

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Об этом в новом выпуске OBOZ.TALK рассказал экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко. "Курс доллара около 45 гривен за один доллар к концу 2025 года... Обратил бы внимание, что это на конец года. То есть в начале года он может быть гораздо меньше, но для того, чтобы выйти на все показатели, нужно учитывать, что на конец года курс должен быть 45 гривен за один доллар", – рассказал специалист.

Он объяснил, что от курса гривни к доллару, среди прочего, зависят поступления в государственный бюджет, которые используются для финансирования армии. "К примеру, с нашей таможни, т.к. там поступления привязаны именно к курсу", – констатировал Устенко.

Кроме того, к курсу привязана и часть расходов, особенно выплаты по государственному долгу. "Обратил бы внимание, кстати, на наш государственный долг. Он будет находиться на уровне около 160 млрд долларов на следующий год. Это и внутренний, и внешний", – отметил эксперт, комментируя проект бюджета-2025.

В целом, по словам экономиста, смета составлена из расчета на две главные группы расходов: все, что связано с безопасностью и обороной, и все, что с ней не связано. Первую группу расходов, оборонную, уменьшать нельзя, уверен эксперт.

"Она составляет примерно около 40 млрд долларов. Все это, что связано с безопасностью и обороной, собирается с самими украинцами в стране. Налоги, сборы, все, что до последней копейки, оно направляется именно на эту группу расходов. Оно не финансируется со стороны наших союзников и партнеров", – напомнил эксперт.

Он добавил, что Украина получает вооружения от союзников, однако именно "живые" деньги идут только из госбюджета. "А большая часть, кстати, расходов, связанных с безопасностью и обороной – все, что касается денежного материального обеспечения военных", – объяснил Устенко.

Вторая часть расходного бюджета, по подсчетам экономиста, составляет около 35 млрд долларов. И в вопросе ее покрытия Украина зависит от партнеров.

"Одно дело, когда у тебя есть 35 млрд собственными средствами, а совсем другое дело, когда ты пытаешься их искать и полностью зависишь от того, насколько и в каком виде и как регулярно будет поступать финансирование со стороны союзников и партнеров. И вот в отношении этой 35-миллиардной группе затрат преимущественно социального характера и связаны наибольшие риски для экономики на следующий год", – резюмировал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о повышении налогов так и не был подписан президентом Украины. Если документ не получит подпись Владимира Зеленского, госбюджет в 2024 году недополучит 10-15 млрд грн, а в 2025-м – уже 120 млрд грн.

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