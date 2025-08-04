'США сами поощряли такие закупки': в Индии обвинили Трампа в двойных стандартах в отношении России

В Индии ответили на критику президента Дональда Трампа и его угрозы жесткими тарифами из-за закупки Нью-Дели российской нефти. Там отметили, что сами Соединенные Штаты ранее поощряли такой импорт для укрепления стабильности мировых энергетических рынков.

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Об этом говорится в заявлении официального спикера Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала. Он отметил, что Индия стала объектом критики со стороны США и Европейского Союза за импорт нефти из России после начала полномасштабной войны в Украине.

"На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта", – сказано в сообщении.

Двойные стандарты

В МИД Индии отметили, что импорт российской нефти имеет целью обеспечить предсказуемые и доступные цены для индийских потребителей – это "необходимость, обусловленная ситуацией на мировом рынке".

Показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с Россией. В отличие от случая Нью-Дели, утверждает Джайсвал, такая торговля для них даже не является жизненно необходимой.

Он пишет, что в 2024 году ЕС имел двусторонний товарооборот с Россией на сумму 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году объем торговли услугами составил 17,2 млрд евро. Это значительно больше, чем общий объем торговли Индии с Россией в том году или в последующие годы. Импорт сжиженного природного газа в Европу в 2024 году фактически достиг рекордного уровня 16,5 млн тонн, превысив предыдущий рекорд 15,21 млн тонн в 2022 году

Торговля между Европой и Россией включает не только энергоносители, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование.

США продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для своего производства электромобилей, удобрения, а также химические вещества.

"На этом фоне целенаправленные действия против Индии являются неоправданными и необоснованными. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", – резюмировали в МИД.

Что говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов поднять пошлины на импортные товары из Индии из-за того, что эта страна продолжает закупать российские энергоносители. Он открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев.

"Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и затем значительную часть этой нефти продает на открытом рынке, получая большие прибыли. Их не волнует, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. Поэтому я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – подчеркнул глава Белого дома.

Что этому предшествовало

Дональд Трамп заявил, что он вводит 25-процентные пошлины и штрафы против Индии из-за ее массовых закупок российского оружия и энергоносителей, которые финансируют войну против Украины. Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

Трамп отметил, что хоть Индию считают другом США, она годами придерживалась крайне неблагоприятной торговой политики.

На фоне этого заявления американского президента индийские государственные нефтеперерабатывающие компании, по данным СМИ, уже перестали закупать нефть у страны-агрессора. Сообщалось, что они в основном заменят ее нефтью с Ближнего Востока и Западной Африки.

Один из самых влиятельных помощников президента США Дональда Трампа, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в фактическом финансировании войны РФ против Украины путем покупки нефти у Москвы.

Он назвал неприемлемой торговлю Индии с Россией после того, как президент США усилил давление на Нью-Дели с целью прекратить закупки российской нефти. В то же время в источники в правительстве Индии сообщили СМИ, что Нью-Дели продолжит закупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США.

Как сообщал OBOZ.UA, индийская фирма, которая в декабре 2024 года поставила в Россию взрывчатое вещество военного назначения на сумму 1,4 миллиона долларов, заявила, что она придерживается международных правил. А вещество, которое она поставила, было предназначено для гражданских промышленных целей.

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