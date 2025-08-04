"Неприемлемо": у Трампа открыто обвинили Индию в финансировании войны РФ в Украине

Один из самых влиятельных помощников президента США Дональда Трампа, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в фактическом финансировании войны РФ против Украины путем покупки нефти у Москвы. Однако в Нью-Дели говорят, что продолжат закупать нефть у РФ, несмотря на угрозы США.

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Как сообщает Reuters, Миллер в воскресенье, 3 августа, назвал неприемлемой торговлю Индии с Россией после того, как президент США усилил давление на Нью-Дели с целью прекратить закупки российской нефти. Его заявление прозвучало в эфире программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News.

Детали

Агентство отмечает, что критика Индии была одной из самых резких со стороны администрации Трампа в отношении одного из главных партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Он (Трамп. – Ред.) очень ясно дал понять, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну за счет покупки нефти у России", – заявил Стивен Миллер.

Он добавил, что "люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем" в вопросе закупок нефти у Москвы.

"Это поразительный факт", – заявил Миллер.

Индия намерена и дальше покупать нефть у РФ

Источники в правительстве Индии сообщили Reuters в субботу, что Нью-Дели продолжит закупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США.

Миллер смягчил свою критику, назвав отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "потрясающими", передает агентство.

Что предшествовало

Как писал OBOZ.UA, в пятницу, 1 августа, вступил в силу 25-процентный тариф на продукцию из Индии в связи с закупкой ею военной техники и энергоносителей у России. Трамп заявил, что, хотя Индию и считают другом США, она годами придерживалась крайне неблагоприятной торговой политики.

Трамп также пригрозил ввести 100-процентные пошлины на импорт в США из стран, покупающих российскую нефть, если Москва в течение десяти дней с 29 июля не достигнет соглашения о прекращении огня с Украиной.

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