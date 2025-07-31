Главный покупатель отказался от дешевой российской нефти: какую замену нашли из-за ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп всерьез готов повысить пошлины на индийские товары до 100% из-за покупки российских энергоносителей, предупредили Нью-Дели чиновники Белого дома. На этом фоне индийские государственные нефтеперерабатывающие компании (НПК) уже перестали закупать нефть у страны-агрессора.

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Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщили в СNN. В то же время два источника Bloomberg в Нью-Дели, которые рассчитывали на торговую сделку с Трампом, назвали его угрозы шоком.

Трамп угрожает Индии

Накануне Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил "штрафами" за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики". Ультиматум для Индии истекает 1 августа.

"Россия, вы правы, когда речь идет о санкциях. Вам удавалось их избегать и вы научились жить с ними. Но очевидно вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит вскоре связаться с этими странами, чтобы узнать, имеют ли они такое же легкомысленное отношение, как и вы", – заявил автор законопроекта о "сокрушительных санкциях" против России сенатор Линдси Грэм.

Реакция индийских НПЗ

На этом фоне индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы еще на прошлой неделе прекратили покупать российскую нефть. Со ссылкой на четыре источника в отрасли Reuters сообщает, что в течение последней недели новые поставки не законтрактовали такие НПЗ таких компаний:

Indian Oil;

Hindustan Petroleum;

Bharat Petroleum;

Mangalore Refinery Petrochemical.

Ранее эти нефтеперерабатывающие заводы регулярно покупали российскую нефть, но теперь обратились к спотовым рынкам для замещения поставок. Ее преимущественно заменят нефтью с Ближнего Востока и из Западной Африки.

Детали

Следует отметить, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца по морю – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего в июне индийский импорт из России составил 2 млн баррелей в день, а накопленным итогом за первое полугодие – 1,75 млн.

И хотя крупнейшими покупателями являются частные компании Reliance Industries и Nayara Energy, именно на государственные НПЗ приходится более 60% общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, которые достигают 5,2 млн баррелей в день.

Всего за время полномасштабной агрессии против Украины РФ увеличила поставки нефти в Индию более чем в 30 раз, в том числе благодаря скидкам, которые сначала достигали $14-16 за баррель, а в последние месяцы сократились до $2,5-4. С введения европейского эмбарго в конце 2022 года Индия заплатила России примерно 100 млрд евро за нефть. По этому показателю она уступает только Китаю, который импортировал черного золота на 125 млрд евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал о намерении США ввести 100-процентные пошлины на китайские товары – в случае, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже соответственно предупредил местных чиновников.

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