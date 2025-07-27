Индийскую компанию уличили в продаже взрывчатки России: какое неуклюжее оправдание придумали

Не афишируя этого факта Индия помогает России. В частности, одна из ведущих компаний страны продала Кремлю взрывчатку. Когда Дели уличили в этом факте, владельцы предприятия решили оправдаться. Но получилось это довольно неуклюже.

Видео дня

Как пишет издание Reuters, индийская фирма, которая в декабре 2024 года поставила в Россию взрывчатое вещество военного назначения на сумму 1,4 миллиона долларов, заявила, что она придерживается международных правил. А вещество, которое она поставила, было предназначено для гражданских промышленных целей.

"Компания Ideal Detonators Private Limited поставила соединение, известное как HMX или октоген, двум российским производителям взрывчатки, несмотря на угрозы США ввести санкции против любой организации, которая поддерживает военные усилия России в Украине", – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что одна из российских компаний, указанная в индийских таможенных данных как получатель этого вещества. Это производитель взрывчатки "Промсинтез".

Впрочем, чиновник Службы безопасности Украины заявил, что российская компания имеет связи с военными, и что в апреле Киев совершил атаку беспилотника на завод, принадлежащий предприятию.

Уточняется, что пока "Промсинтез" не ответил на запрос о комментарии. А вот в ответе по электронной почте агентству Reuters компания Ideal Detonators сообщила, что отправленный ими материал не был военного назначения.

"Груз был предназначен для промышленной деятельности, и это гражданская взрывчатка", – заявили в компании.

Впрочем, добавляет издание, правительство США уже давно определило октоген как "критически важное вещество для военных усилий России" и предостерегло финансовые учреждения от содействия любой продаже этого вещества Москве.

Детали

Министерство финансов США имеет полномочия вводить санкции против тех, кто продает России октоген и подобные вещества, заявили юристы, занимающиеся санкциями.

Согласно данным Центра оборонной технической информации Пентагона и связанных с ним программ оборонных исследований, данное химическое соединение широко используется в боеголовках ракет и торпед. А также в ракетных двигателях, взрывчатых снарядах и пластиковых взрывчатых веществах для передовых военных систем.

Октоген также имеет некоторое ограниченное гражданское применение в горнодобывающей и другой промышленной деятельности.

Ранее сообщалось, что Россия снова отложила поставки комплексов ПВО С-400 "Триумф" для Индии. Последняя до 2023 года намеревалась купить пять, но получила только три эскадрильи С-400. Четвертую россияне обещают поставить в 2026-м, а пятую – только в 2027-м.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в открытом доступе появились списки граждан Индии, которых Россия завербовала для участия в "СВО". Это часть более масштабной кампании, в рамках которой Кремль пытается привлечь иностранцев в ряды своих войск, используя обман, подкуп и давление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!