Трамп наказал Индию за торговлю с Россией: когда введут новые пошлины

Американский президент Дональд Трамп вводит 25%-е пошлины и штрафы против Индии из-за ее массовых закупок российского оружия и энергоносителей, которые финансируют войну против Украины. Новые ограничения вступят в силу с 1 августа и существенно усилят экономическое давление на партнеров Кремля.

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Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. Он отметил, что хоть Индия и считается другом США, она годами придерживалась крайне неблагоприятной торговой политики.

"Высокие тарифы, самые жесткие немонетарные барьеры в мире, ограничения для американского бизнеса – это должно прекратиться", – пишет Трамп. По его словам, из-за этого Индия оставалась одним из наименее открытых рынков для США.

Ключевой причиной решительных действий стали не только экономические барьеры, но и массовые закупки Индией российского вооружения и энергоносителей. Индия уже несколько лет является одним из крупнейших покупателей нефти и газа из РФ, а также основным заказчиком российского оружия. Как отметил Трамп, "за эти деньги Россия продолжает убивать украинцев" и США не могут оставаться в стороне от этой цепи финансирования агрессии.

Его шаг расценивают как прямой сигнал, что любая страна, которая помогает российской экономике, столкнется с экономической ответственностью, даже если она формально считается союзником. Новые 25%-е пошлины будут касаться всех основных категорий товаров из Индии, в частности фармацевтики, текстиля, стали, химикатов и агропродукции.

Кроме того, анонсированы штрафные меры, которые могут включать ограничение доступа индийских компаний к американским финансовым инструментам, запрет на госконтракты и ограничения для работы индийских технологических гигантов в США. Отмечается, что если Индия уменьшит объемы закупок у Москвы под давлением санкций, российская экономика потеряет миллиардные доходы, которые используются на ведение войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США намерены ввести 100%-ные пошлины на китайские товары – в случае, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже сделал соответствующее предупреждение местным чиновникам.

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