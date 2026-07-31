США нанесли новый удар по Ирану: какие компании попали под санкции

Министерство финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций в отношении организаций и физических лиц, сотрудничающих с иранским режимом. В частности, под ограничения попали компании, выполняющие функции генеральных торговых агентов иранского авиаперевозчика Mahan Air, который уже находится под санкциями США и ЕС.

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Всего в санкционный список добавлены шесть новых организаций и физических лиц. Как уточняет Минфин США, они работают в Китае, Индии, РФ и непосредственно в Иране.

Объяснение новых санкций

"Хотя Mahan Air позиционирует себя как гражданская компания, этот перевозчик уже давно играет центральную роль в обеспечении функционирования Корпуса стражей исламской революции. Он предоставляет туристические услуги для личного состава группировки "Кудс" КСИР, содействует военной подготовке и играет свою роль в закупке и транспортировке Ираном беспилотных летательных аппаратов и оружия", – отмечают в OFAC.

В свою очередь министр финансов Скотт Бессент уточняет, что "все, кто предоставляет финансовые услуги, логистику или коммерческую поддержку КСИР или Mahan Air, способствуют поддержанию террористической деятельности".

В OFAC считают, что введение санкций против организаций, помогающих поддерживать глобальные операции Mahan Air, "еще больше подрывает сеть связей террористической деятельности Ирана".

Кто попал в список

В санкционный список были включены китайские компании Tang Xin и Shanghai Wings International Logistics Co, а также директор последней Тан Синь, поскольку они "координировали транспортировку электроники из Китая в Иран".

Также в список внесены индийская компания Skiez Travels and Logistics Private Limited и российская компания Air Cargo Pro Limited. Наряду с вышеупомянутыми компаниями они "выступают генеральными торговыми агентами компании Mahan Air".

Отдельно OFAC сообщает, что в списки включена стартап-студия DadeNegar. Это "подставная компания, связанная с КСИР, которая поддерживает военные цели посредством использования веб-сайта", поясняют в американском ведомстве.

В частности, DadeNegar собирала информацию о расположении американской и израильской техники с целью содействия иранским военным операциям.

Что дальше

Введение санкций означает, что все имущество и доли в собственности, попавшие под ограничения, блокируются и замораживаются. Любые операции с ними запрещены.

В OFAC предупреждают: нарушение санкций США может привести к "наложению гражданских или уголовных санкций" как на граждан США, так и на представителей иностранных государств.

Кроме того, "осуществление определенных операций с участием лиц, включенных в санкционный список, может привести к введению вторичных санкций в отношении иностранных финансовых учреждений-участников", отмечают в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 29 июля, Иран запустил баллистические ракеты по одной из американских баз в Иордании. Это была первая атака с момента, как Вашингтон и Тегеран прекратили взаимные удары.

Постоянный представитель США в ООН Майк Волц заявил, что у американской армии "есть всё необходимое" для проведения военной операции против Ирана. Таким образом, политик опроверг информацию о нехватке определённых видов оружия.

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