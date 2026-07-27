У США достаточно оружия для операции против Ирана, – Волц

Постпред Соединенных Штатов Америки при ООН Майк Уолц заявил, что у американской армии "есть все необходимое" для проведения военной операции против Ирана. Таким образом, политик опроверг информацию о сообщениях относительно нехватки определенных видов оружия.

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Об этом он заявил в эфире американского телеканала NBC. Волц прокомментировал заявление американских чиновников о том, что армия США не может отразить некоторые иранские атаки из-за системы обороны в рамках сохранения запасов вооружения Пентагона.

Что сказал Уолц

По словам Уолца, эти сообщения выглядят "чепухой".

"Я хочу выразиться ясно: у американских военных есть все необходимое для проведения этой кампании. Я проверил это всеми возможными способами и должен сказать, что люди, распространяющие эту чепуху, заслуживают тюрьмы", — заявил дипломат.

Изначально политик утверждал, что запасы некоторых видов вооружения были исчерпаны во времена экс-президента США Джо Байдена.

"Министр обороны Хегсет унаследовал ситуацию с исчерпанными запасами не только из-за Украины, но и из-за продолжающейся борьбы с хуситами при администрации Байдена, а также из-за истощённых вооружённых сил при администрации Байдена", – сказал Уолц.

По его словам, в армии сейчас решили, что "они переходят на новые, более дешёвые типы боеприпасов, новые технологии", а также, благодаря новым оборонным бюджетам, "восстанавливают наши великие вооружённые силы".

В Белом доме и Министерстве обороны США не сразу ответили на запрос о комментарии.

Напомним, удары Ирана по объектам ЦРУ в Персидском заливе могли происходить при участии России. За время американо-иранской войны таких атак было несколько, и в США сейчас изучают вероятную степень вовлеченности РФ в эти атаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану в пятницу, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак. Решение было принято после 13 дней непрерывных ударов, однако пока неизвестно, станет ли эта пауза постоянной.

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