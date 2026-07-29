Иран впервые нанес ракетный удар по американской базе после приостановки ударов Трампом: что известно

В ночь на среду, 29 июля, Иран запустил баллистические ракеты по одной из американских баз в Иордании. Это первая атака с момента, когда на прошлой неделе Вашингтон и Тегеран прекратили взаимные удары.

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Об этом написал журналист Axios Барак Равид. Такое вероломство со стороны Корпуса стражей Исламской революции может помешать хрупкому шансу на дипломатию.

Что известно

Издание пишет, что это первый ракетный удар Ирана по Ближнему Востоку с тех пор, как президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу приостановил удары, чтобы дать дипломатии еще один шанс.

Такая атака грозит сорвать перемирие в обмене ударами и может вынудить главу Белого дома возобновить боевые действия.

Ранее в понедельник он заявил, что Вашингтон ведет "очень глубокие переговоры" с Ираном, но предупредил, что вернется к "очень жестким военным действиям", если дипломатия потерпит неудачу.

"Времени осталось немного. Либо переговоры пройдут быстро, либо не пройдут вовсе", – сказал Трамп.

В Axios добавляют, что Иран атаковал ту же страну, где в июле в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки со стороны Ирана США потеряли двух солдат, что побудило Трампа активизировать 13-дневную кампанию ударов.

Запуски ракет произошли через несколько часов после того, как Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, где в центре внимания были переговоры по Ирану. Белый дом, в свою очередь, назвал встречу "позитивной и продуктивной".

Напомним, ранее постоянный представитель США в ООН Майк Волц заявил, что у американской армии "есть все необходимое" для проведения военной операции против Ирана. Таким образом, политик опроверг информацию о нехватке определенных видов оружия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану в пятницу, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак. Решение было принято после 13 дней непрерывных ударов, однако пока неизвестно, станет ли эта пауза постоянной.

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