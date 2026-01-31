Союзник Путина оказался под угрозой санкций ЕС: за что хотят наказать одну из стран Центральной Азии

Кыргызстан может стать первой республикой бывшего СССР, которая попала под европейские санкции за помощь стране-агрессору России. Так или иначе, меры против Кыргызстана уже обсуждаются в Европе в рамках подготовки 20-го пакета санкций за вторжение в Украину.

Точнее, в ЕС рассматривают возможность использования против Кыргызстана anti-circumvention tool – механизма наказания за нарушение уже существующих санкций. Об этом сообщает Bloomberg; издание ссылается на неназванных европейских чиновников, привлеченных к обсуждению нового пакета санкций.

Как хотят наказать союзников Путина

По словам источников издания, в Кыргызстан, который входит в военный блок Кремля ОДКБ, "планируется запретить поставки станков и радиооборудования".

После начала масштабного вторжения в Украину Кыргызстан стал одним из ключевых торговых хабов, через который к российским агрессорам поставляются подсанкционные товары из Европы. Издание ссылается на данные Brookings Institution, согласно которым экспорт указанной категории товаров из Эстонии в Кыргызстан взлетел на 10000%, из Финляндии – на 3100%, из Польши и Греции – на 2200% и 2100% соответственно, из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии – больше, чем на 1000%.

По сути, именно"Кыргызстан стал главным направлением европейского экспорта, который в итоге оказывался в России", цитирует издание Робина Брукса, экономиста Brookings Institution.

Другие санкции нового пакета

Также в Bloomberg утверждают, что в новый европейский пакет санкций могут войти дополнительные ограничения против российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые используются для обхода уже действующих ограничительных мер.

Напомним, что также Евросоюз обсуждает полный запрет морских перевозок российской нефти – эта санкция должна заменить механизм "потолка цен", который позволяет европейским компаниям возить и страховать сырье из РФ, если его цена находится ниже определенной планки.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС уже официально включил Россию в черный список третьих стран высокого риска в сфере отмывания денег. Решение уже вступило в силу, причем вместе с РФ в перечень попали Боливия и Британские Виргинские острова.

Это решение означает обязательную усиленную проверку всех финансовых операций, связанных с Россией со стороны европейских банков и финансовых учреждений.

