Россия может потерять теневой флот: Кремль предупредили о тяжелых последствиях

Группа из 14 европейских стран – 12 из Европейского Союза, Великобритания и Норвегия – требует от судов ходить в Балтийском и Северном морях под флагом одного государства. Главным образом это касается теневых флотов России и других стран, которые таким образом пытаются обходить международные санкции.

Видео дня

Суда, которые используют несколько флагов или не соблюдают эти требования, будут запрещены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Великобритании, опубликовав полный список стран, которые также присоединились к инициативе:

Бельгия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Латвия;

Литва;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Швеция;

Исландия.

"Ради поддержки и укрепления морской безопасности в регионе Балтийского и Северного морей" они требуют от всех судов строго придерживаться действующего международного права в судоходстве. В частности, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, они предупредили, что танкеры, которые не придерживаются этих требований, будут считать судами без государственной принадлежности, что открывает пути для их задержания.

Кроме того, Россию обвинили в усилении угроз для международного судоходства из-за вмешательства в работу спутниковых навигационных систем. Учитывая это, мировое морское сообщество призвали разработать альтернативную береговую радионавигационную систему на случай сбоев спутниковых систем. Среди других требований:

иметь действующие документы и сертификаты , в частности страховку или финансовые гарантии на случай ущерба или разлива нефти;

, в частности страховку или финансовые гарантии на случай ущерба или разлива нефти; постоянно держать включенными системы идентификации и отслеживания (AIS и LRIT);

(AIS и LRIT); поддерживать связь с береговыми службами , системами контроля движения судов и навигации;

, системами контроля движения судов и навигации; переваливать нефть между судами только при наличии официально утвержденных планов;

только при наличии официально утвержденных планов; немедленно сообщать властям о разливах нефти или других опасных веществ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европа регулярно расширяет санкционный список теневых танкеров, но в 2026 году было решено перейти к более решительным действиям – 21 января в Средиземном море захватили грузовое нефтяное судно Grinch, которое направлялось из российского Мурманска. Операцию осуществили французские военные в сотрудничестве с союзниками, включая Великобританию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!