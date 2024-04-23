Собрали сотни миллионов евро: какие страны активнее всего помогают Украине с ремонтами энергетики

Украина активно привлекает поддержку иностранных партнеров в энергетическом секторе. В специальном Фонд поддержки энергетики по состоянию на 23 апреля собрано (вместе с анонсированными взносами) около 410 млн евро. Средства выделяют 13 стран-партнеров, крупнейшие среди которых Великобритания, Литва и Германия.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "За эти средства покупаем генераторы, трансформаторы, запчасти, производим интенсивные ремонты... Будем развертывать сеть мини-ТЭЦ быстро, чтобы на старте нового отопительного сезона иметь запас прочности", – рассказал он.

Также глава правительства перечислил ключевые поступления энергетической помощи за последнее время. Это:

более 180 млн долларов на укрепление украинского энергосектора от Великобритании;

оборудование с ТЭЦ, АЭС и со складов от Литвы;

400 генераторов от Германии.

Кроме того, как сообщили в Минэкономики, Украина и Дания заключили меморандум, который предусматривает 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, которая использует возобновляемую энергетику. Отдельное внимание будет уделено зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры, где Дания занимает ведущие позиции на мировом рынке, отметили в Минэнекономики.

Кроме поддержки с ремонтами энергообъектов, европейские партнеры помогают Украине покрывать дефицит мощности в энергосистеме, уточнил Шмыгаль. Речь идет об аварийной помощи, которую запрашивает наша страна.

"Энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро производить ремонты. Как и в начале полномасштабной войны, мы должны сплотиться, чтобы быть устойчивыми. Призываю украинцев к бережливости, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина за время, которое остается до следующего отопительного сезона, должна не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

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