"Вопрос выживания следующей зимой": в Минэнерго заявили, что должна сделать Украина до отопительного сезона

Украина за время, которое остается до следующего отопительного сезона, должна не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на заседании координационной группы G7+. "Одновременно с ремонтами мы планируем наращивать мощности генерации. Это вопрос нашего выживания следующей зимой", – отметил министр.

Он уточнил, что работы уже ведутся. Их цель, в частности, – увеличить мощности распределенной генерации, что позволит балансировать систему.

Галущенко также отметил, что там, где это возможно, энергетики осуществляют и восстановительные ремонты на объектах, которые получили повреждения в результате массированных российских атак. Министр обратился к участникам заседания с предложением рассмотреть возможности передачи Украине подержанного энергетического оборудования.

Ведь производство нового требует значительного времени, а потребность в восстановлении срочная, подчеркнул министр. Заместителя Государственного секретаря США Джеффри Пайетт при этом заверил, что США продолжат поддерживать Украину и ее энергосектор, отметив, что "весомым свидетельством этих намерений" является недавнее решение Конгресса о помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, американская Палата представителей 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего выделения помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

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