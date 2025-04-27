Махинации при обмене долларов: украинцам рассказали, что делать, если обменники и банки нарушают правила

Украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: если во время проверки будут выявлены факты нарушения, к таким учреждениям будут применяться меры воздействия.

"Банкам и небанковским учреждениям во время осуществления валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства. ... В случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и потенциальный признак мошеннической деятельности", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили там, банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков. А подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

"В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю следует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковскому финансовому учреждению. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк", – подчеркнули в НБУ.

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки

Впрочем, банки и обменники все же могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

В частности, сообщили в НБУ, речь идет о банкнотах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же с типографскими недостатками.

Также не будут принимать поддельные банкноты. Все остальные же купюры – "даже смятые, немного загрязненные или потертые", – подлежат обмену.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

Впрочем, отмечается, такие купюры сдать все же можно – но только на инкассо. То есть, за отдельную плату их перешлют за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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