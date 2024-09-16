Сколько будет продолжаться война: правительство изменило подход к бюджетному прогнозу на 2025 год

В проекте бюджета на 2025 год правительство не дает прогнозов по завершению войны, учитывая неопределенность боевых действий. Такая ситуация сложилась из-за того, что прогнозы на 2024 год не оправдались и принесли только неопределенность и проблемы в планировании.

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Об этом говорится в проекте бюджета на 2025 год (проект № 12000 ). В предварительных прогнозах правительство пыталось оценить сроки завершения войны, однако теперь из-за неопределенности относительно продолжительности и сценариев боевых действий такие оценки фактически отсутствуют.

Одним из ключевых рисков макроэкономической среды, как отмечается в приложении к проекту бюджета, является продолжение вооруженного конфликта с Россией. По данным Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года совокупные потери Украины в результате достигли почти 499 миллиардов долларов. Эти потери включают не только разрушение инфраструктуры и промышленных объектов, но и негативные социальные последствия, включая увеличение миграции и депопуляции.

Окончательная оценка влияния войны на экономику пока невозможна из-за неопределенности продолжительности и интенсивности боевых действий. Прогнозирование финансовых расходов и дефицита бюджета значительно усложняется в таких условиях, поэтому правительство было вынуждено отказаться от четкого определения сроков окончания войны.

Финансирование сил обороны Украины остается наиболее приоритетным направлением бюджета. В ходе планирования бюджета на 2024 год с Международным валютным фондом (МВФ) правительство Украины прогнозировало, что война может завершиться к лету 2024 года. Однако этот прогноз не оправдался, и в результате возник дефицит средств в размере 500 миллиардов гривен, необходимых для обеспечения армии до конца года.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции подчеркнул, что финансирование каждого военного стоит стране 1,2 миллиона гривен, а это требует значительных ресурсов. Одним из главных источников покрытия военных расходов в будущем правительство видит увеличение военного сбора и его справедливое распределение. Украина финансирует свою армию самостоятельно, поскольку международные партнеры, в частности МВФ, не предоставляют средства на военные расходы.

Учитывая военную необходимость, в бюджете на 2025 год предусмотрено значительное сокращение ряда других расходов для увольнения дополнительных средств на оборону. Недавно Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11417, предусматривающий увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов гривен, что будет достигнуто благодаря сокращению или отказу от новых бюджетных программ на сумму 25,5 миллиарда гривен. В частности, сокращения коснутся следующих направлений:

8,8 миллиарда гривен – неиспользованные средства Министерства социальной политики;

– неиспользованные средства Министерства социальной политики; 4,5 миллиарда гривен – пополнение Резервного фонда;

– пополнение Резервного фонда; 11,2 миллиарда гривен – средства Министерства стратегических промышленностей, направленные на развитие оборонно-промышленного комплекса.

Также дополнительные 216 миллиардов гривен правительство планирует получить за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а еще 100 миллиардов гривен – от перевыполнения налоговых и таможенных поступлений. Кроме миграции Украина сталкивается с депопуляцией, влияющей на рынок труда, сокращает внутреннее потребление и уменьшает количество активного населения.

Эти факторы значительно снижают конкурентоспособность продукции и инвестиционную привлекательность страны в среднесрочной перспективе. По словам премьер-министра, правительство работает над привлечением инвестиций для восстановления экономики, однако в нынешних условиях инвесторы крайне осторожны из-за высоких рисков, связанных с продолжением войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на нужды обороны в 2024 может не хватить около 500 млрд грн. Бюджет правительство разработало, ориентируясь на окончание горячей фазы войны уже в середине этого года. Однако такой прогноз оказался слишком оптимистичным.

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