Думали, что война закончится в 2024 году: Шмыгаль рассказал, почему возник дефицит денег на армию

Дефицит средств на нужно Сил обороны в Украине возник по причине того, что при совместном с Международным валютным фондом (МВФ) планировании бюджета на 2024 год учитывался прогноз окончания войны летом этого же года. В то же время, Украина финансирует армию самостоятельно, а потому одним из источников наполнения бюджета является увеличение военного сбора и его справедливое распределение.

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Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: финансирование каждого военного обходится стране в 1,2 млн грн.

"Когда мы планировали бюджет-2024 совместно с МВФ, одним из прогнозов наших партнеров было, что война продлится до лета 2024 года. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы такими, какие они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в Вооруженных Силах. Это требует большего финансирования. Цифра в 500 млрд грн – это дефицит, который необходим Вооруженным Силам до конца этого года", – рассказал глава правительства.

При этом он подчеркнул: в следующем году такой проблемы попробуют избежать. Ведь планирование новго бюджета "должно учитывать реалии".

"В этом идет дискуссия с МВФ – как мы будем это проходить. Партнеры не дают средства на Вооруженные Силы. Мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Но важно, что Украина финансирует армию самостоятельно. Поэтому одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос его справедливого распределения", – признал премьер.

В Украине будут урезать бюджетные расходы

Ранее же народные депутаты проголосовали за законопроект №11417 об увеличении расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн – однако только в первом чтении. Документ, в частности, предусматривает сокращение либо отказ от новых бюджетных расходов на 25,5 млрд грн – к примеру, "лишних" средств Минсоцполитики.

Ко второму чтению законопроект будет готовиться по сокращенной процедуре. "Сократили сроки подачи правок в два раза. Готовим правки", – сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Как сообщила ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Росколана Пидласа ("Слуга народа"), дополнительные деньги на Силы обороны собираются получить, в частности, за счет поступлений после увеличения налогов (около 30 млрд грн), а также сокращения либо отказа от новых бюджетных расходов на 25,5 млрд грн – к примеру, "лишних" средств Минсоцполитики. Она отметила:

еще около 115,4 млрд грн надеются получить от сокращения расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ);

около 100 млрд грн от перевыполнения налогов и сборов;

около 12,7 млрд грн от поступлений от акцизов на топливо и табак.

"Важная норма "комитетской версии" законопроекта – предлагается изменить принцип распределения "военного НДФЛ" на три месяца 2024 года: сейчас только 25% идет в общий фонд госбюджета, предлагается увеличить эту долю до 59%, а по специальному фонду – до 41%. И отменить направление "военного НДФЛ" на Минстратегпром", – говорится в сообщении.

Как объяснила Пидласа, урезать, в частности, хотят неиспользованные средства Минсоцполитики на 8,8 млрд грн. "План, заложенный в бюджете, превысил фактические расходы за 8 месяцев года", – объяснила депутат.

Также "под нож" хотят пустить пополнение Резервного фонда на 4,5 млрд грн, ведь "в августе правительство уже сделало перераспределение почти на 30 млрд грн в пользу Резервного фонда по программе обслуживания долга и пр". А также:

11,2 млрд грн Минстратегпрома – "из программы "развития ОПК".

"Это средства так называемого "военного НДФЛ". В то же время у министерства остаются средства на этой программе по общему фонду – предусмотрено 7,7 млрд грн в год + остаток накопленного с начала года "военного НДФЛ" по спецфонду – около 32 млрд грн", – уверила Пидласа.

1 млрд грн – сокращение через экономию средств в Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульте, Миносвиты, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минвосстановления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и др.

662,2 млн грн из Государственной таможенной службы .

. 227,8 млн грн – сокращение расходов на содержание органов власти (СКМУ, Госпродпотребслужба, Госстат, ВАКС, Высший суд интеллектуальной собственности, Госгеонедра, Госслужба морского и водного транспорта, Госэнергоэффективности, Госагентство туризма, Госавиаслужба, ГАСУ, Агентство управления госдолгом, Госфинмониторинг, НАДС и другие).

Впрочем, признала Пидласа, придется возобновить расходы на обслуживание государственного долга на 14,9 млрд грн – "потому что в августе (после регистрации законопроекта) 24,5 млрд грн было направлено по обслуживанию долга на Резервный фонд Государственного бюджета".

Кроме того, была создана новая субвенция для органов местного самоуправления на питание учащихся начальных классов. Ее размер составил 2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем с 1 сентября в Украине вступили в силу новые ставки акцизного налога на топливо. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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