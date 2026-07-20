Шесть стран ЕС угрожают заблокировать санкции против России: какой ультиматум выдвинули «отступники»

Ряд стран Европейского Союза (ЕС) – в частности, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – требуют сделать исключение из 21-го пакета экономических санкций против России. Если их голоса не будут услышаны Брюсселем, новые ограничения могут быть заблокированы.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что это свидетельствует о все более заметных трещинах в европейской солидарности в отношении экономического давления на РФ из-за войны в Украине – в частности, из-за последствий для национального бизнеса.

Что именно требуют

Дипломаты отмечают, что масштаб противодействия новым ограничениям достиг беспрецедентного уровня, из-за чего санкционный пакет может превратиться в "пустую коробку". Какие же ключевые пункты блокирует или пытается смягчить ряд европейских стран.

Греция

Афины требуют права на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, открыто лоббируя интересы судоходной компании Dynagas греческого миллиардера Йоргоса Прокопиу, которая перевозит миллионы тонн СПГ с арктического терминала "Ямал". С начала полномасштабного вторжения эта компания перевезла грузов на сумму более $24 млрд.

Германия и Португалия

Эти страны выступают против запрета на импорт российской рыбы – таким образом они стремятся защитить свою рыбоперерабатывающую отрасль.

Франция и Италия

Выступают за смягчение запрета на выдачу виз ЕС российским военным, участвовавшим в войне против Украины.

Австрия

В Вене настаивают на размораживании российских активов на сумму 2 млрд евро для компенсации убытков Raiffeisen Bank, на российскую "дочку" которого в Москве наложили огромные штрафы.

Санкционная стратегия исчерпывает себя?

Аналитики и дипломаты предполагают, что ЕС приближается к "пику санкций". Если в первые годы войны европейские компании (например, Carlsberg или Fortum) понесли миллиардные убытки из-за ухода с рынка РФ или отчуждения активов, то сейчас очередь дошла до тех отраслей, которые продолжали зарабатывать на торговле с Россией.

"За столом переговоров моральный императив работает всё меньше и меньше. Столицы соглашаются на жёсткую риторику и слова о солидарности, но потом всё это просто тает", – отмечает один из дипломатов ЕС.

И если страны Балтии или Балтийского региона с самого начала были готовы платить экономическую цену, воспринимая агрессию РФ против Украины как прямую угрозу для себя, то страны Южной или Западной Европы считают риски для своей экономики преобладающими.

К тому же ощущение возможного приближения мирного соглашения дополнительно ослабляет готовность принимать тяжелые экономические решения внутри блока.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что ЕС впервые официально ввел санкции против России, напрямую связав их с массированными российскими ударами по Киеву. Под ограничения попали пять предприятий российского военно-промышленного комплекса и руководительница группы ABS Electro Ирина Харисова, причастные к производству компонентов для беспилотников, в частности типа Shahed и "Герань".

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