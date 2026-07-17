ЕС впервые ввел санкции против России "за удары по Киеву": кто попал под ограничения

Европейский Союз (ЕС) впервые официально ввел санкции против России, напрямую связав их с массированными российскими ударами по Киеву. Под ограничения попали пять предприятий российского военно-промышленного комплекса и руководительница группы ABS Electro Ирина Харисова, причастные к производству компонентов для беспилотников, в частности типа Shahed и "Герань".

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Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС. Соответствующие правовые акты также опубликованы в Официальном вестнике ЕС, то есть санкции уже вступили в силу.

Почему это важно

В сообщении Совета ЕС отдельно отмечается, что решение было принято именно в связи со смертоносными ударами по Киеву в ночь на 1 и 5 июля. Так, Совет ЕС четко заявил, что новые санкции стали ответом на продолжение агрессии России, включая смертоносные удары по Киеву, а также преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру.

Ранее санкции Евросоюза вводились в связи с российской агрессией в целом. Совет ЕС также подтвердил готовность и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию и продолжать всестороннюю поддержку Украины.

Под санкции попали пять компаний, входящих в группу ABS Electro. Они разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты для российского военно-промышленного комплекса.

Почему именно эти компании

По данным ЕС, предприятия участвуют в создании систем для российских беспилотников, которые повышают их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Речь идет прежде всего о дронах типа Shahed и их российской модификации "Герань", которые Россия регулярно использует для атак на украинские города.

Кроме того, часть этих компаний производит автоматизированные системы управления для энергетического сектора РФ. Это, как отмечают в ЕС, обеспечивает российскому правительству значительные доходы.

Единственным физическим лицом в новом пакете стала Ирина Харисова – председатель совета директоров группы ABS Electro и директор нескольких предприятий, входящих в ее состав. К ней и ко всем компаниям применен стандартный пакет санкций:

замораживание активов;

запрет на предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно;

для физического лица – также запрет на въезд в страны ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом Европейский Союз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, несмотря на длительные переговоры. По словам одного из европейских дипломатов, страны ЕС решили пока не менять действующее ограничение на максимальную цену на российскую нефть (44,1 долл. за баррель) как минимум до 23 июля. Такая пауза должна дать государствам-членам больше времени для согласования спорных вопросов, в частности оценки возможных экономических и технических последствий нового пакета санкций.

Накануне заседания Совета ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры по санкциям находятся на завершающем этапе, но окончательного консенсуса между странами-членами пока не достигнуто.

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