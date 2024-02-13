"Теневой флот" Путина идет ко дну. Подсанкционные танкеры прекращают перевозки нефти из России – Bloomberg

Около половины из 50-ти перевозивших российскую нефть танкеров прекратили ее транспортировку. Причина – санкции, введенных США. В частности, несколькими днями ранее судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", пребывая у берегов Португалии, сразу же отказалось от курса в Россию после того, как попало под ограничения.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: общая ситуация с танкерами свидетельствует, что ужесточение ограничений "может оказывать ощутимое воздействие на Москву".

"Часть огромного флота танкеров, используемых Россией для доставки сырой нефти, останавливается под тяжестью санкций США. В частности, 7 простаивали еще до введения ограничений, а 21 судно после начала этого процесса не загружалось", – говорится в сообщении.

Более того, отмечается, за последние 2 месяца 14 танкеров, перевозивших российскую нефть в Индию, либо легли в дрейф, либо стали на якорь в водах к востоку от Сингапура. При этом почти половина из них отказалась идти до пункта назначения.

"Независимые агентства, аналитики и сами россияне признают, что ценовой потолок для нефти РФ (60 долларов за баррель. – Ред.) лишает Россию прибылей от экспорта энергоресурсов, необходимых ей для ведения войны против Украины. А также способствует стабильности на энергетических рынках", – констатировали авторы материала.

"Большая семерка" готовит удар по теневому флоту России для перевозки нефти

В то же время, отметили аналитики ранее, страны "Большой семерки" (G7) хотят усилить контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть, причем уже во втором квартале 2024 года (апрель-июнь). Кроме того, там намерены наказывать тех, кто "вовлечен в нечестные практики" России.

"Мы усложняем для России использование ее теневого флота. Что вынудит ее использовать для перевозок нефти флот G7, в рамках работы которого поставщики услуг придерживаются потолка цен", – рассказала представительница Управления по вопросам имплементации финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ЕС собирается финансировать Украину за счет российских денег. В частности, Совет ЕС уже принял решение, открывающее путь к использованию доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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