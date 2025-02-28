Россия просила США отменить некоторые санкции: что предложили Трампу в Стамбуле

Россия хочет, чтобы администрация Дональда Трампа отменила некоторые введенные ранее санкции, а именно возобновила прямое авиасообщение между двумя странами. Об этом представители российской делегации заявили на переговорах с США, которые прошли 27 февраля в Стамбуле

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Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны-агрессора. "В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", – говорится в опубликованному коммюнике.

В МИД РФ добавили, что на встрече также "предметно" обсуждались "пути преодоления многочисленных "раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций". Также были согласованы "совместные шаги" по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипломатических миссий и работы дипломатов, а также обсуждалась возможность возвращения России дипломатической собственности в США – шести объектов недвижимости, изъятых в 2016- 2018 годах.

В МИДе уверяют, что дискуссии прошли в "содержательном и деловом ключе". В результате стороны условились "продолжать диалог по данному каналу".

Ранее о похожих результатах переговоров заявили в Государственном департаменте США. В частности, подтвердились планы насчет "конкретных первоначальных шагов по стабилизации деятельности двусторонних диппредставительств", включая "обеспечение стабильной численности персонала в посольстве США в Москве". Однако о возможности возобновления прямого авиасообщения в американском внешнеполитическом ведомстве ничего не сказали.

Стоит отметить, что США закрыли свое воздушное пространство для российских пассажирских, грузовых и чартерных авиарейсов после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Аналогичные шаги предприняли страны Европейского Союза.

Ранее стало известно, что в самой России смотрят не очень радужно на перспективу отмены санкций. В частности, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к тому, что США могут не только не ослабить, а даже ужесточить их. "Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из ситуации, что санкции ужесточат", – сказал Греф.

Также OBOZ.UA сообщал, что 27 февраля президент США Дональд Трамп продлил действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России. В решении Трампа говорится, что санкции продлятся еще в течение года.

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