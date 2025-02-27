Переговоры с Трампом не помогли Путину: США продлили санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России. В решении Трамп говорится, что санкции продлятся еще в течение года.

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Об этом сообщили в Белом доме. Отмечается, что указ президента коснется санкций, введенных в 2014, 2018 и 2022 годы из-за агрессии против Украины. Впрочем, официальный документ еще опубликован не был.

По словам Трампа, эти ограничения должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года, поскольку они направлены на противодействие угрозе территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что ранее в этот же день Трамп допустил снятия санкций с России. Но только при условии заключения мира в Украине. "Прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо", — сказал президент США.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что и остальным странам Запада придется снять санкции с РФ, если Украина и Россия достигнут мирного соглашения. Впрочем, он считает, что финальные параметры урегулирования должны удовлетворить все стороны, а Европейский Союз должен быть вовлечен в этот процесс.

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