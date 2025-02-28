США и РФ договорились о повторной встрече после переговоров в Стамбуле: что известно

Американская и российская делегации встретились в Турции 27 февраля. Они провели "конструктивные дискуссии" по поводу своих дипломатических представительств и определили "конкретные шаги" по устранению проблем в их работе.

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В то же время представители США и РФ договорились о следующей встрече, которая состоится "в ближайшее время". Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"После договоренности между секретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым начать переговоры по вопросам, касающимся деятельности наших дипломатических представительств, делегации обеих стран встретились 27 февраля в Стамбуле, Турция. Делегацию США возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Култер, российскую – директор Североатлантического департамента МИД посол Александр Дарчиев", – говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что во время "конструктивных дискуссий" представители американской делегации "выразили обеспокоенность доступом к банковским и контрактным услугам, а также необходимость обеспечения стабильного уровня персонала в посольстве США в Москве". Также, согласно заявлению, в ходе встречи были определены "конкретные начальные шаги по стабилизации двусторонних миссий".

Также переговорщики предварительно договорились о проведении следующей встречи.

"Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол Дарчиев договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшее время, дата, место и представительство будут определены", – отмечается в сообщении.

Эта встреча состоялась чуть больше чем через неделю после первой встречи в Саудовской Аравии делегаций США и России, которые возглавляли государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда, как отмечает CNN, были достигнуты договоренности по обсуждению возобновления полноценной работы дипломатических представительств в обоих государствах.

"Наше посольство в Москве почти не работает. Оно буквально почти не работает, потому что ему запрещен доступ к банковской системе. Это надо исправить. Если мы закроем нашу миссию в России, мы должны закрыть их миссию здесь, и тогда мы действительно не будем иметь с ними связи, и относительно задержанных американцев, и по каким-либо другим вопросам", – отметил он.

Напомним, накануне сообщалось, что в Стамбуле начались переговоры между представителями США и России. Ключевым вопросом было анонсировано обсуждение проблем работы посольств двух стран.

Также сообщалось, что в СМИ сообщали о второй встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 25 февраля. Эту же дату называл президент США Дональд Трамп. Однако в РФ намерения встретиться в тот день в Саудовской Аравии отрицали.

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