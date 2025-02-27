"Никаких санкций не снимут": у Путина готовятся к худшему сценарию

Пока Европа и Украина опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа ослабит санкционное давление на Россию, в самой стране-агрессоре готовятся к совершенно другому. Впрочем, оптимистический вариант тоже рассматривается.

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Как сообщают росСМИ, глава Сбербанка Герман Греф призвал инвесторов готовиться к тому, что США могут ужесточить санкции, несмотря на возобновление контактов между Москвой и Вашингтоном. "Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из ситуации, что санкции ужесточат", – сказал Греф.

Если же ограничения снимут, это улучшит экономическую ситуацию во всех сферах, в том числе изменит дисконты на нефть, спровоцирует приток иностранного капитала в РФ, снизит транзакционные издержки и упростит расчеты. По словам Грефа, в Сбербанке прорабатывают такой вариант тоже, так как "все может быть".

После своей инаугурации Дональд Трамп допустил дальнейшее ужесточение санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин не захочет идти на переговоры о завершении войны. Позже это подтвердил и спецпредставитель американского президента по Украине и России Кит Келлог. В частности, по его словам, США могут ужесточить ограничения относительно энергетического сектора РФ.

Сам Трамп после звонка Путину обещал не смягчать ограничения в процессе урегулирования. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться только после наступления мира в Украине и подписания соответствующего соглашения.

Более того, Белый дом уже ввел первые санкции против российских компаний – под ограничения попал LockBit, российский хостер, предоставлявший инфраструктуру для кибератак. Эта компания причастна к разработке программы-вымогателя и участвовала в атаке на американские компании Industrial Commercial Bank of China, Continental, Boeing и Subway.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе тоже готовятся к тому, что Дональд Трамп может снять санкции с России. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уже предупредил, что в таком случае ЕС продолжит собственную санкционную политику. В связи с этим Европа уже разрабатывает 16-й пакет санкций.

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