Шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что Россия может исчерпать свои ликвидные финансовые резервы к осени 2025 года. Это может привести к финансовому кризису.

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Как объясняет издание MSN, Аслунд отмечает, что ликвидные активы Фонда национального благосостояния существенно сократились с $117 млрд в 2021 году до примерно $31 млрд в конце 2024 года. При нынешних темпах расходов эти резервы могут быть исчерпаны в течение 2025 г., создавая существенную угрозу экономике России.

Финансовая стабильность России находится под значительным давлением, так как ее резервы быстро сокращаются, и без значительного увеличения доходов они могут иссякнуть. Зависимость страны от экспорта энергоресурсов делает ее чувствительными к мировым колебаниям цен, что влияет на способность поддерживать финансовую стабильность. Это, в сочетании с международными санкциями, надавило на российскую экономику, заставив многих подвергнуть сомнению ее способность поддерживать себя в долгосрочной перспективе.

Международные санкции являлись одной из ключевых причин финансового давления на Россию. Эти санкции ограничивают возможность России получить доступ на мировые рынки, вызывая эффект волны в ее экономике. Заморозка активов, ограничение ключевых отраслей промышленности и ограничение торговли усложнили для России управление своими экономическими потребностями, создавая дополнительное давление на резервы страны.

Если Россия продолжит текущий финансовый путь, эксперты прогнозируют серьезные последствия в 2025 году. Страна может столкнуться с дефицитом ликвидных резервов, что приведет к экономическому кризису. Правительству придется найти альтернативные решения, возможно, усилив фискальную политику или обратившись за финансовой помощью из других источников во избежание дефолта.

Поскольку эта ситуация развивается, глобальным рынкам и наблюдателям важно следить за экономической траекторией России. Потенциал банкротства подчеркивает уязвимость стран, зависимых от мировой торговли и экспорта энергоносителей, подчеркивая хрупкий баланс мировых финансов, говорится в сообщении издания.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после оглашения администрацией США новых санкций против нефтяной индустрии РФ, в разных частях света стали на якорь более 60 танкеров, заполненных российской нефтью. Это усилило давление на танкеры, попавшие в "черный список" ранее.

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