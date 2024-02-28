Россия может лишиться главного покупателя своей нефти: Reuters узнал о последствиях новых санкций США

Новые санкции США против РФ угрожают поставкам российской нефти в Индию, которая является главным покупателем этого сырья у России. Речь идет об ограничениях, которые Штаты приурочили ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, а также смерти Алексея Навального.

Санкции среди прочего направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот", причастной к нарушению ценового потолка G7 на российскую нефть. Также в черный список попали 14 танкеров, связанных с "Совкомфлотом". Как сообщили три источника Reuters, эти меры в итоге могут сорвать заключение договоров на годовые поставки нефти из РФ в Индию (финансовый год начнется 1 апреля).

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы обеспокоены тем, что санкции создадут проблемы с привлечением судов для перевозки российской нефти и могут привести к росту фрахтовых ставок. Это может сузить дисконт на нефть, которую покупают у трейдеров и российских компаний", – сообщает агентство.

Индия редко покупала российскую нефть до 2022 года. Причиной были высокие расходы на логистику. Однако после того, как западные страны отказались от нефти из РФ, страна-агрессор начала предлагать Индии большие скидки, которые покрыли излишние траты на транспортировку.

Теперь эта ситуация может кардинально измениться. Источники на рынке сообщают, что объемы поставок все еще напрямую зависят от условий оплаты и скидок, предлагаемых Россией. По словам двух участников рынка, "Роснефть" предложила Индии скидку в размере $3-3,5 за баррель, что значительно меньше нынешнего дисконта в $8-9.

"Нефтепереработчики считают предлагаемую скидку небольшой, учитывая неопределенность, вызванную санкциями. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы не стремятся к поставкам нефти сорта "Сокол" в рамках запланированной срочной сделки из-за проблем с оплатой... Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже потолка цен и транспортироваться на судах, не находящихся под санкциями", – добавили источники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее у Турции возникли проблемы с оплатой российской нефти. Причиной также стали санкции США. По тем же соображениям крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты со страной-террористкой Россией и закрывать счета клиентов из РФ.

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