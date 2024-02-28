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Россия может лишиться главного покупателя своей нефти: Reuters узнал о последствиях новых санкций США

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
4,3 т.
Индии станет сложнее покупать нефть у РФ – не хватит танкеров

Новые санкции США против РФ угрожают поставкам российской нефти в Индию, которая является главным покупателем этого сырья у России. Речь идет об ограничениях, которые Штаты приурочили ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, а также смерти Алексея Навального.

Санкции среди прочего направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот", причастной к нарушению ценового потолка G7 на российскую нефть. Также в черный список попали 14 танкеров, связанных с "Совкомфлотом". Как сообщили три источника Reuters, эти меры в итоге могут сорвать заключение договоров на годовые поставки нефти из РФ в Индию (финансовый год начнется 1 апреля).

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы обеспокоены тем, что санкции создадут проблемы с привлечением судов для перевозки российской нефти и могут привести к росту фрахтовых ставок. Это может сузить дисконт на нефть, которую покупают у трейдеров и российских компаний", – сообщает агентство.

Индия редко покупала российскую нефть до 2022 года. Причиной были высокие расходы на логистику. Однако после того, как западные страны отказались от нефти из РФ, страна-агрессор начала предлагать Индии большие скидки, которые покрыли излишние траты на транспортировку.

Поставки нефти из России в Индию резко выросли с 2022 года

Теперь эта ситуация может кардинально измениться. Источники на рынке сообщают, что объемы поставок все еще напрямую зависят от условий оплаты и скидок, предлагаемых Россией. По словам двух участников рынка, "Роснефть" предложила Индии скидку в размере $3-3,5 за баррель, что значительно меньше нынешнего дисконта в $8-9.

"Нефтепереработчики считают предлагаемую скидку небольшой, учитывая неопределенность, вызванную санкциями. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы не стремятся к поставкам нефти сорта "Сокол" в рамках запланированной срочной сделки из-за проблем с оплатой... Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже потолка цен и транспортироваться на судах, не находящихся под санкциями", – добавили источники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее у Турции возникли проблемы с оплатой российской нефти. Причиной также стали санкции США. По тем же соображениям крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты со страной-террористкой Россией и закрывать счета клиентов из РФ.

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