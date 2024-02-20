У Турции возникли проблемы с оплатой российской нефти: озвучена причина

В Турции начались проблемы с оплатой за импорт российской нефти. Причина – угроза вторичных санкций США против банковской системы

Из-за указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против банков, помогающих российскому ВПК, Анкара не может оплатить поставки российской нефти, а Москва — импортные товары из Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников в сфере торговли.

Следует отметить, что Россия является основным поставщиком сырья и дизеля в Турцию (8,9 млн. тонн нефти и 9,4 млн. тонн дизеля за 11 месяцев 2023 года). В этом году платежи за поставки нефти и топлива усложнились из-за того, что турецкие банки более тщательно проверяют российских контрагентов.

Собеседник агентства в крупной нефтяной компании из РФ заявил, что они не могут получить оплату из Турции уже 2-3 недели. Источник в отрасли с турецкой стороны заявил, что поставки могут продлиться при переносе сроков оплаты.

В январе экспорт из Турции в Россию упал на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($631 млн). Импорт в Турцию из РФ за этот же период упал на 20,2% ($4 млрд).

По словам источников Reuters, угроза санкций затронула, прежде всего, не нефтяные поставки. Остановился, в частности, экспорт технического оборудования из-за опасений связи с российским ВПК.

Ранее угроза вторичных санкций усложнила оплату российских поставок в Индию, ОАЭ и Китай. Банки Турции и КНР также с трудом проводят платежи российских клиентов.

Как писал ранее OBOZ.UA, крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стали ограничивать расчеты со страной-террористкой Россией и закрывать счета клиентов из РФ. Причина – риск вторичных санкций.

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